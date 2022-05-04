有證券界反對改期貨期權結算價計法　港交所咁回應...

香港期貨交易所計劃優化現有恒生指數期貨期權及恒生中國企業指數期貨期權的正式結算價計算方法。證券及期貨專業總會表示反對，認為以短時間內的波動作為產品的結算價格的定價標準，市場直觀感受未必良好，新措施明顯對最後5分鐘的波動性(volatility)會帶來顯著影響，憂慮或更容易操控結算價，及將同樣結算方式計價擴展至其他產品。

港交所發言人回應指，有關更改最後結算價的計劃只限於以期貨作實物交割的恒指及國指期貨期權(Options on Futures)，有關產品在2021年8月推出，該計劃不會影響其他期貨或期權產品，香港交易所亦無計劃更改恒指及國指旗艦期貨及期權的最後結算價。

香港交易所建議的優化計劃旨在回應市場意見，在提出該計劃前已廣泛諮詢使用有關產品的市場參與者。實施有關更改後，香港交易所將會看齊其他主要市場的交易所就這類以期貨作實物交割的期貨期權的安排，並會繼續與不同的市場參與者及持份者保持溝通，提升市場的吸引力和穩健性。香港證監會發言人回應指，已接獲港交所有關建議，並正進行檢討。該會注意到港交所將與市場參與者進一步討論此事。

證券及期貨專業總會指出，儘管期交所強調新措施暫時只適用此類產品，但市場必定會產生其他產品以同樣計算方式計價的憂慮。如果期交所這次建議獲接納，國際投資者定必對香港金融市場的公平、公正打上了折扣。

該會又指，結算價依現行全日交易時段每5分鐘計算難以造市，表現亦為公道。期望期交所延遲實施日期，並再作市場諮詢後再作行動。

期交所計劃，以期貨作實物交割的恒指及國指期貨期權結算價計算方法，由現時到期日當天全日交易時段每5分鐘所報的恒指期貨價格平均數為依歸，改為到期日當天交易時段最後五分鐘，以每5秒鐘間隔所報的恒指期貨價格的平均數為依歸，有待監管機構批准，暫定6月17日生效。