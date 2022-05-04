4月商舖買賣註冊量顯著回升近44%

疫情放緩，投資氣氛稍有改善，工商舖市場回穩。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月工商舖註冊量錄374宗，終止兩個月跌勢，按月回升約4.5%，註冊金額則錄47.39億元，按月亦升約4.9%。上月以舖位交投升幅理想，較3月大增近44%。

該行指出，4月工商舖各板塊買賣註冊宗數及金額個別發展。其中商舖成交量及涉額，分別達約102宗及18.02億元，較3月分別上升約43.7%與22.4%，當中以交投量升勢最突出。而商廈同期成交量亦錄約74宗，是今年以來單月最高，總值約10.79億元，按月分別上升約39.6%及39.9%，其中金額升幅為各工商舖類別中最大。至於上月工廈物業註冊成交量及涉額續跌，分別只錄198宗與18.57億元，按月顯著下跌約15.4%及18.4%。

若按金額劃分，上月工商舖註冊量最多為500萬元以下物業，共錄199宗，按月升約4.7%。而升幅最勁為逾5,000萬至1億元物業，錄得14宗登記，按月彈升約3.25倍。同月逾1億元的物業則僅錄4宗，按月大減50%，當中3宗交為工廈物業，包括粉嶺中大印刷集團大廈全幢以約2.39億元成交。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪稱，今年市場受疫情影響，工商舖投資氣氛明顯比去年冷淡，但隨着第5波疫情放緩，情況稍有改善。第二階段社交距離限制措施將於5月中下旬起放寬，預料工商舖交投將會逐步恢復活躍。