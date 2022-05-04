美股個別發展　藥廠收入大增　莫德納升5%

美國聯儲局宣布加息前夕，10年期國債孳息率周三(4日)在接近3厘水平徘徊，道指曾升71點，至33,200點；標指升7點，至4,183點；以科技股為主的納指跌18點，至12,545點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,695點，跌24點，低水175點。

美國公布多項數據，俗稱「小非農」的美國4月ADP私人就業職位數據按月新增24.7萬個，遠低過預期的增加39萬個，中小企為主要拖低數字元兇，期內少於50人的企業錄員工減少12萬人，少於20人企業亦錄9.6萬個職位流失。此外，3月貿易赤字則擴大至1,098億美元，多過市場預期。

美國勞工部周二發布的職位空缺和勞動力流動調查報告(JOLTS)亦顯示，3月份的職位空缺數出乎預期升至1,150萬，2月份為1,130萬；離職人數為450萬，創逾十年新高，其中專業、商業服務，及建築業離職人數增加。數據反映僱主對員工需求仍然強勁，正尋求高質素員工，同時承受工資上升等壓力。

因成功預言1987年10月股災而一戰成名的華爾街傳奇交易員瓊斯(Paul Tudor Jones)認為，沒有比現時更差的投資環境了，任何股票和債券都不宜持有，單純地保存資本最重要。

個股方面，藥廠莫德納首季收入按年大漲2.13倍至60.66億美元，當中新冠疫苗銷售達59億美元；純利增1.99倍至36.57億美元；經調整每股盈利8.58美元，與收入均勝預期。行政總裁Stephane Bancel料下半年新冠疫苗銷售更強勁，因各地政府將預訂更多疫苗進行全民接種活動，並預期旗下針對新冠變種病毒Omicron的疫苗將於夏季末獲監管當局批准。

莫德納維持全年新冠疫苗銷售指引210億美元，該指引只包括與各地政府簽訂的訂單，意味最終數字將更高。該股升5.07%。