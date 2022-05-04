美國頂唔順通脹　對2.8萬億中國貨徵稅出現分歧

美國上屆政府對中國實施達4年的首批3,600億美元懲罰性關稅將於7月6日屆滿，連日來華盛頓政府多名官員先後放風，稱降低中國關稅有助紓緩美國通脹。外媒報道，美國貿易代表辦公室(USTR)通知受惠關稅的業界代表，如果收到要求繼續加徵的申請，將對關稅行動進行評估。

據了解，根據美國貿易法第301條，該批約600名業界代表，可分別在7月5日和8月22日之前，向USTR申請維持加徵關稅，USTR會對申請進行評估，在有結果前，會繼續實施該關稅。貿易分析員相信，業界代表會傾向維持高關稅，因可提升本土貨品的競爭力。

然而，美國政府內部並非一面倒支持該關稅繼續，其中財政部長耶倫自去年底起，已多次提出降低關稅有降低通脹的效果。白宮副國安顧問辛格(Daleep Singh)上月亦稱，為抑制通脹，美國或會下調一些中國非戰略性的商品關稅，例如單車或服飾等。而據消息指，統統拜登近日亦希望降低美國40年以來最高通脹率，降關稅或為其中一個選項。

不過，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)雖然同意抗擊通脹，惟強調降華關稅並非唯一選項，需要建立一個更有韌性、更持久的全球經濟，同時造福工人和消費者。顯示政府內部對這議題出現分歧。

關稅多在各國角力之間扮演重要角色，例如內地與澳洲的外交關係惡化，前者在2020年對澳洲葡萄酒徵收高達200%的關稅，拖累澳洲葡萄酒出口中國的金額大幅下跌。外媒引述澳洲葡萄酒協會(Wine Australia)表示，截至3月底止的一年，當地葡萄酒的海外銷售額按年下跌26%至20.5億澳元(約114億港元)，各類別的葡萄酒價格，均出現每公升10至200澳元的跌幅。