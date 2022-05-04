錦上路站項目單日沽出322伙　同系II期短期內登場

新盤市場的焦點、錦上路站項目次輪銷情依然火熱，單日極速售出322伙。市場預料發展商會乘勢添食，同系II期將於短期內登場。受該盤熱賣帶動，周三(4日)一手市場錄得約330宗成交。

●錦上路站柏瓏I次輪沽出322伙

發展商表示，即日有5組客人連購兩伙，最大手買家以2,049.07萬元買入兩個兩房單位。由於柏瓏I反應熱烈，幾近沽清，柏瓏II將於短期內登場。

●旺角利奧坊．壹隅開售至今暫沽57伙

●牛頭角皓日周日先到先得發售40伙

●沙田九肚雲端頂層連天台戶6,190萬招標沽

●元朗PARK YOHO Napoli三房售1,671萬

新鴻基地產位於元朗錦田北的PARK YOHO Napoli，錄得第20座10樓B室的成交，實用面積 932方呎，三房間隔，成交價1,671.1萬元，呎價約17,930元。

●沙田星凱‧堤岸兩房售608.4萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新以608.4萬元沽出第2座15樓B室，為實用面積481方呎的兩房單位，呎價約12,649元。

●啟德MONACO MARINE首宗交易告吹

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，錄得首宗交易告吹個案。據項目成交紀錄冊顯示，項目的1B座18樓B室，為實用面積574方呎的三房單位，原本於上月24日以1,608萬元售出，呎價約28,014元。不過，交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。