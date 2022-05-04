錦上路站項目單日沽出322伙 同系II期短期內登場
2022年05月04日 21:59
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新盤市場的焦點、錦上路站項目次輪銷情依然火熱，單日極速售出322伙。市場預料發展商會乘勢添食，同系II期將於短期內登場。受該盤熱賣帶動，周三(4日)一手市場錄得約330宗成交。
●錦上路站柏瓏I次輪沽出322伙
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I周三(4日)進行次輪發售327伙，即日沽出322伙，套現逾30億元。連同上周的首輪銷售計，短短6日內極速售出710伙，佔全盤715伙逾99%，套現逾66億元。
發展商表示，即日有5組客人連購兩伙，最大手買家以2,049.07萬元買入兩個兩房單位。由於柏瓏I反應熱烈，幾近沽清，柏瓏II將於短期內登場。
●旺角利奧坊．壹隅開售至今暫沽57伙
恒基地產(00012)旗下旺角新盤利奧坊．壹隅開售至今暫售57伙，套現逾3.68億港元。恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，項目將於周四(5日)發售18伙及周六(7日)發售5伙。而位於28樓的特色單位，傾向以招標形式發售，或於稍後公布特色戶銷售部署。
●牛頭角皓日周日先到先得發售40伙
恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，曾於今年2月底因第5波疫情爆發而暫緩銷售，周三(4日)上載銷售安排，落實周日(8日)起以先到先得方式發售40伙。即將發售單位實用面積介乎322至771方呎，定價介乎779.2萬元至1,708.3萬元，以120天現金優惠付款可獲4%計，另選購三房單位額外有1.5%或2%優惠。
●沙田九肚雲端頂層連天台戶6,190萬招標沽
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，透過招標沽出APEX 3座的6樓A室的頂層連天台戶，實用面積1,650方呎，四房間隔，連668方呎天台，以6,190萬元成交，呎價約37,515元。
●元朗PARK YOHO Napoli三房售1,671萬
新鴻基地產位於元朗錦田北的PARK YOHO Napoli，錄得第20座10樓B室的成交，實用面積 932方呎，三房間隔，成交價1,671.1萬元，呎價約17,930元。
●沙田星凱‧堤岸兩房售608.4萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新以608.4萬元沽出第2座15樓B室，為實用面積481方呎的兩房單位，呎價約12,649元。
●啟德MONACO MARINE首宗交易告吹
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，錄得首宗交易告吹個案。據項目成交紀錄冊顯示，項目的1B座18樓B室，為實用面積574方呎的三房單位，原本於上月24日以1,608萬元售出，呎價約28,014元。不過，交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。