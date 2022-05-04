美3月貿易逆差創歷史新高　商品進口額大增

外媒報道，美國3月貿易逆差擴大至紀錄高位，反映出企業依賴外國生產商來滿足國內的強勁需求，導致進口激增。

美國商務部周三(4日)公布的數據顯示，3月商品和服務貿易逆差擴大22.3%至1,098億美元，高於市場預期逆差1,071億美元。

在第一季，美國經濟出現了從疫情中復甦以來的最糟糕表現，國內生產總值(GDP)按年萎縮1.4%，貿易逆差擴大正是主要原因，淨出口拖累了第一季GDP約3.2個百分點。

鑑於美國的經濟表現好於許多其他國家，因此貿易收支難以在短期內好轉。中國為遏制疫情傳播而實施的嚴厲封控措施令貿易形勢更加複雜化。一些港口的活動急劇放緩，令本已脆弱的全球供應鏈雪上加霜。

3月商品和服務進口增長10.3%至3,515億美元，出口增長5.6%至2,417億美元。這兩項數據均創出歷史紀錄。

商品進口額增長12%，達到至創紀錄的2,988億美元，反映了包括石油在內的工業供應品進口額的飆升。在俄羅斯入侵烏克蘭後，3月能源價格大幅上升。消費品、資本設備和汽車的進口也有所增長。

經過通脹調整後，3月商品貿易逆差擴大18.9%至創紀錄的1,378億美元。