中國封城效應　變相送美國經濟一程？

近兩個月中國經濟備受新冠變種病毒疫情打擊，「清零」政策下就連全國金融中心上海都已封城逾月，工業重地的河南鄭州近日亦實施封城。分析指出，中美製造業關係密切，中國的封城效應，影響供應鏈，非但中國經濟不振，亦勢對美國製造業造成打擊，相關影響將於3個月後浮現，足以讓已飽受通脹之苦的美國經濟加快走向衰退、滯脹甚至大蕭條。

外媒引述美國經濟研究諮詢機構Pantheon Macroeconomics的研究報告指出，中國封城令當地製造活動減緩，無可避免會影響到美國製造業的供應鏈。追蹤美國超過300家製造商的供應管理協會(ISM)指數顯示，4月跌至55.4，且過去6個月有5個月下跌。中國4月財新製造業採購經理人指數(PMI)亦已跌穿50的盛衰分界線，低見46。由於美國製造業佔美國國內生產總值(GDP)的11%，中國持續的封城，勢必波及美國經濟，一般而言三個月後就會浮現。

如是者，美國製造業將迎來逆轉，加上聯儲局即將激進加息和縮表收水，種種不利因素將影響美國國會11月的中期選舉。有心理準備，拜登政府搞不好經濟，會否進一步在國際地緣政治攪局，讓中美、東、西方關係變得更加緊張，好行使美元霸權收割全球，並將內部經濟問題視線轉移至外交軍事層面以保選情。這意味年內餘下時間，除了疫情尚有反覆之外，國際時局亦難平靜下來，或讓全球經濟再次陷入危機。