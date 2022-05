根據解釋,基於海航集團的債務重組計劃,Hainan HNA No. 2 Trust Management Service Co., Ltd(以下簡稱HNA No. 2 Trust)購入海航控股集團、海航物流集團、海航集團的全數權益,令HNA No. 2 Trust間接持有上述公司的權益,而非由慈航東西方文教交流基金會持有。