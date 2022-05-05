東方日報B1：中概股閉翳　恒指再尋底

中概股四面楚歌，內地頻出招穩股市，本月下旬舉行臨時股東會表決退市議案的滴滴出行「自爆」，遭美國證券交易委員會(SEC)就去年在美進行首次公開招股(IPO)展開調查，加上內地民企大戶低位紛減持中資科技股的消息續發酵，打擊板塊氣氛，累港股昨回吐232點，連升5日後斷纜。

滴滴去年6月赴美上市以來風波不斷，以致股價持續於低位徘徊。近日該企披露，美國監管機構正調查集團上市的過程，以及是否符合相關監管和法規，又指集團將配合調查，惟目前未能估計調查所須時間及結果。

事件反映中美金融角力持續。除滴滴成焦點外，消息指美國擬進一步對A股上市的內地視像監控設備製造商海康威視實施制裁，因該企涉嫌協助打壓新疆地區維吾爾人，當局還未作出最終決定，但一旦落實，將成美國對內地大型科企實施與人權相關制裁的首例。

京東則收挫4.08%，惟該企收市後公布董事會通過首派特別現金股息「冧股東」，擬派每股普通股0.63美元(約4.91港元)，或每股美國存託股份(ADS)1.26美元，涉資約20億美元(約156億港元)，按劉強東的持股量，估計有逾21億元股息落袋。公司又指，未來還會考慮不定期分派股息等。

摩根士丹利指，考慮到內地疫情及宏觀經濟的影響，下調美團今年總體收入預測2%，但預料其外賣業務受監管及競爭的影響較少，相信其可到店業務可持續改善，新業務亦具潛力，又謂公司可受惠於內地疫後重新開放，上調其目標價逾9%至240元，重申「增持」評級，更視之為互聯網行業首選。

大市方面，恒生指數低開後反覆尋底，跌幅最多擴至329點，低見20,772點，收報20,869點，跌1.1%；國企指數收報7,137點，跌129點或1.78%；科指收報4,264點，跌145點或3.29%。市場觀望美國聯儲局議息結果，加上「北水」仍暫停，港股總成交縮至僅725億元，市況淡靜。

不過，摩根大通重申看好中國股市，指當局鼓勵地方政府推出房地產寬鬆措施，並相信互聯網平台整改和監管已完成；至於當局最新表明對健康平台經濟的認可，若落實執行，料有助科網股的股本回報率(ROE)回穩。該行指，目前最重要是觀望美國10年期債息走勢及中美關係，建議「增持」具有提升市場份額能力的中資股。