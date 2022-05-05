歐股收市受挫　福士跌逾1%

歐洲股市周三(4日)受挫，英國富時100指數收報7,493點，跌67點或0.9%；法國CAC指數收報6,395點，跌80點或1.24%；德國DAX指數收報13,970點，跌68點或0.49%。

英國物價上升，英國零售商協會(BRC)表示，4月份連鎖店價格按年上漲2.7%，較3月錄得2.1%的升幅擴大，增幅創2011年9月以來最勁，BRC行政總裁Helen Dickinson指，在烏克蘭的戰事推高能源價格，反映在4月零售價格中，非食品類產品，尤其傢俱、書籍及電器價格升幅較顯著，主因中國部分地區封城導致新一輪供應鏈阻塞。

法國國營電力公司EDF首季收入按年增逾60%至355.83億歐元，受惠更高能源及燃氣價格。EDF指，收入增長對核心盈利影響不大，因核能產量減少，迫使公司需在批發市場以較高價格購買能源。此外，EDF雖未有與受國際制裁的俄羅斯企業有關連，為間接受更波動的商品市場、高市場價格，以及供應鏈關係緊張影響，其股價收跌2.47%。

德國福士汽車(Volkswagen)宣布，維持全年銷售增長8至13%，料營運毛利7至8.5%，該企遍布全球的生產網絡有助抵銷俄烏戰爭及疫情導致的供應鏈問題，其股價收市跌1.12%。