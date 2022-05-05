鮑威爾排除擴大加息幅度　道指急升逾600點

美國聯儲局於香港時間周四(5日)凌晨宣布，將聯邦基金利率上調50點子，至介乎0.75厘至1厘，符合市場預期，為自2000年以來最大的單次加息幅度。

該局同時宣布，將於6月1日開始每月縮減資產負債表475億美元，並在三個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元，當中，美國國債為600億美元，按揭抵押證券(MBS)為350億美元。

議息聲明指出，該局高度重視通脹風險，預計繼續加息是合適的，預期當地通脹將回落至2%的目標，並稱就業市場將保持強勁，貨幣政策將適當收緊。

聯儲局主席鮑威爾其後在記者會上表示，未來兩次議息會議都有可能各加息50點子，但目前該局沒有積極地考慮單次加息75點子的可能性。

市場對於鮑威爾排除加大加息力度感到正面，道指急升606點或1.83%，報33,735點；標指報4,250點，升75點或1.81%；納指報12,785點，升221點或1.76%。

鮑威爾稱，由於美國通脹高企，故該局正迅速行動，以期壓低通脹。鮑威爾表示，如需加息至中性利率水平之上，聯儲局不會猶豫不決，並預計目前進行的一系列加息行動是適宜的。

他強調，通脹高企意味到該局在貨幣政策行動方面的處境艱難，會準備在必要時調整貨幣政策，同時將努力避免造成新的不確定性。