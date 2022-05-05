美股道指收市急升932點　大型科技股全線揚

美國聯儲局宣布加息50點子之後，主席鮑威爾排除了未來單次加息75點子的可能性，刺激投資者入市態度轉趨正面，美股3大指數周三(4日)急升。道指收報34,061點，升932點或2.81%，創自2020年11月以來最大單日升幅；標指收報4,300點，升124點或2.99%；納指收報12,964點，升401點或3.19%。

大型科技股全線上漲，蘋果公司急升4.1%，收報166.02美元；亞馬遜、Netflix分別收漲1.35%和2.07%；Meta則上漲5.37%，收報223.41美元。

美國10年期國債孳息率由3厘的高位回落，報2.92厘，跌3.3點子。

聯儲局宣布，將聯邦基金利率上調50點子，至介乎0.75厘至1厘，符合市場預期，為自2000年以來最大的單次加息幅度。鮑威爾其後在記者會上表示，未來兩次議息會議都有可能各加息50點子，但目前該局沒有積極地考慮單次加息75點子的可能性。

鮑威爾指，聯儲局可以在不導致失業率飆升的情況下緩和經濟增長，因為就業市場仍有空缺，而且家庭資產負債表強勁。他認為，目前有很好的條件讓經濟軟着陸。

Bokeh Capital創始人Kim Forrest表示，鮑威爾的言論有助消除市場對加息的一些恐懼。

高盛前總裁Gary Cohn接受外媒訪問時表示，鮑威爾的言論由鷹派稍為轉向中性，而投資者開始相信目前市場價格相當合理，相信未來將繼續反彈，直到市場回復至真正的價值。

不過，美國華爾街重量級人物、有「影子總統」之稱的摩根大通行政總裁戴蒙稍早前表示，油價上漲的可能性非常大，並會為此做準備，又警告「冷戰」回來了，目前國家安全是最重要的事情。如果烏克蘭局勢惡化，將會在歐洲造成經濟衰退。

他又提到，聯儲局將不得不加息，且行動遲了！隨着當局取消量化寬鬆，目前的經濟形勢是不正常的，預期加息會導致美國經濟軟着陸的可能性為33%，溫和衰退的可能性為1/3。

另外，因成功預言1987年10月股災而一戰成名的華爾街傳奇交易員瓊斯(Paul Tudor Jones)認為，沒有比現時更差的投資環境了，任何股票和債券都不宜持有，單純地保存資本最重要。

數據方面，美國公布多項數據，俗稱「小非農」的美國4月ADP私人就業職位數據按月新增24.7萬個，遠低過預期的增加39萬個，中小企為主要拖低數字元兇，期內少於50人的企業錄員工減少12萬人，少於20人企業亦錄9.6萬個職位流失。此外，3月貿易赤字則擴大至1,098億美元，多過市場預期。

美國勞工部周二發布的職位空缺和勞動力流動調查報告(JOLTS)亦顯示，3月份的職位空缺數出乎預期升至1,150萬，2月份為1,130萬；離職人數為450萬，創逾十年新高，其中專業、商業服務，及建築業離職人數增加。數據反映僱主對員工需求仍然強勁，正尋求高質素員工，同時承受工資上升等壓力。