會計師公會角色改變　制定《策略計劃2022》緊貼市場

疫症在過去兩年持續不斷，令會計行業與香港面對不同的挑戰，如遙距工作改變了公司營運模式，以及防疫政策影響了市民的出行習慣等。商業世界變幻莫測，代表本港會計業界的香港會計師公會(公會)一直適時檢討策略計劃，並定期修訂及補充內容。本會近期修訂了於年前編制的策略計劃，制訂《策略計劃2022》，作為本會願景藍圖及策略目標，讓本會與業界的發展與時並進，緊貼市場脈膊。

目前，香港會計行業正面對三大重要議題，包括：新冠疫情爆發、行業監管制度改革，以及氣候變化與可持續發展。同時，隨着公會主要規管職能將於今年第四季轉移至財務匯報局(未來將易名為會計及財務匯報局)，公會角色將重新定位。

《策略計劃2022》所列出的策略方針、目標及措施，均因應行業環境不斷演變而修訂，確保相應工作項目更貼近會計業界發展及市場步伐。公會發展關鍵分別為「會員價值的傳達和提升」、「會計行業的倡議工作」和「會計專業形象的建立」。

務求可更有效地達致目標，本會制訂了20多項行動計劃，涵蓋七個領域，包括通過「專業發展及會員參與」、「準則制訂及專業知識支援」及「專業資格課程」，傳達及提升會員價值；就「行業相關的議題作倡議」，鞏固「形象的建立」；並確保「順利過渡至新監管制度」；以及「維護公會之規章、管治及機構」。

即使未來本會的方針及定位將有所改變，仍然是代表香港、備受國際認可的專業會計團體。本會將會繼續致力為會計界及會員福祉發聲，為推動業界及香港作為國際金融中心的蓬勃發展作出貢獻。

香港會計師公會