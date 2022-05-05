鄧建初：眾人皆醉我獨醒　逆向思維觀市況

2000年的復活節，初哥往美國旅行，臨出發前眼見市況不俗，於是繼續持倉。落機後，從導遊口中得知港股跌1,000點，不禁心中一沉，盤算帳面已虧損20萬餘元，變相去了一次非常昂貴的旅遊。

那些年，手機仍是2G時代，海外落盤買賣要用長途電話聯絡，為免影響心情，不聞不問算了。回港後的股市是上升或下跌，事隔多年，初哥也忘記了，只知道上了寶貴的一課，後期去旅行也不敢再持貨。直至智能手機普及，這已經不是問題了。

今年復活節假期，因疫情關係，不能外遊。歷史再度重演，假期後復市，港股連跌五日合共大瀉1,647點，顯示復活節持倉的風險。

長假期股市難測兼下行居多，造成心理陰影，所以假期前多數窄幅波動，成交淡薄。正因同一時空皆有不敢買貨、甚至傾向沽貨離場的群體思維，當上周五中午前，恒生指數突然拗腰彈升200餘點時，普遍股民懵然不知，又或猶豫不決，甚至呆立當場，以致錯失了其後下午升逾800點的短線賺錢良機。

以上情節，引證了炒股需要逆向思維的重要性。當人人想去接近時，市場就像是捉迷藏般反道而行。

在賭馬的世界同樣如是，大熱門也有分公眾大熱門、或是大戶大熱門飛。前者是大部分馬迷都以為贏得出的2倍以上的大熱門，遺憾的是，大熱倒灶例子屢見不鮮。反而熱至不足2倍的熱門，尤其初出的新馬，散戶馬迷通常不敢沾手，那些落大注飛，應是有識見的大戶飛，勝出率出奇地高，箇中原因，只有多年賭馬資歷、經驗豐富的馬迷才能領悟。而賠率奇冷，但具直搏率的實力馬，普遍馬迷眼見越買越冷，只敢旁觀，原因是上賽表現甚差，卻往往潛藏爆冷的契機。

股票市場何其相似，股民多用上次最近期的表現來套用於今次大市的表現，但初哥留意到，如果能用相反理論，有機會捕捉到賺錢的良機。正是「人人皆醉我獨醒」，實行「孤身走我路」逆向思維的投資哲學。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)