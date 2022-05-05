道指升932點　比特幣漲5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.51；港匯見7.8477；離岸人民幣(CNH)報6.6208；美元兌日圓處129.3；歐元報1.0604，英鎊報1.2606。金價處1,887.24美元。布油報110.15美元，紐油處107.94美元。比特幣升5%，報3.96萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水230點。

●道指收報34,061點，升932點或2.81%，創自2020年11月以來最大單日升幅；標指收報4,300點，升124點或2.99%；納指收報12,964點，升401點或3.19%。

●美國聯儲局宣布，將聯邦基金利率上調50點子，至介乎0.75厘至1厘，符合市場預期，為自2000年以來最大的單次加息幅度。

●聯儲局主席鮑威爾表示，未來兩次議息會議都有可能各加息50點子，但目前該局沒有積極地考慮單次加息75點子的可能性。

●美國公布多項數據，俗稱「小非農」的美國4月ADP私人就業職位數據按月新增24.7萬個，遠低過預期的增加39萬個。

●美國勞工部發布的職位空缺和勞動力流動調查報告(JOLTS)亦顯示，3月份的職位空缺數出乎預期升至1,150萬，2月份為1,130萬；離職人數為450萬，創逾10年新高。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報21,166點，升297點或1.4%。

●即月恒生指數夜期收報20,934點，升215點，高水64點，成交16,749張。

●紐約6月期油收報每桶107.81美元，升5.4美元或5.27%；布蘭特7月期油收報每桶110.14美元，升5.17美元或4.92%。

●美國總統拜登表示，他將與其他七國集團(G7)成員領導人討論對俄羅斯的進一步制裁。

●紐約6月期金收報每安士1,868.8美元，跌0.1%。

●英國富時100指數收報7,493點，跌67點或0.9%；法國CAC指數收報6,395點，跌80點或1.24%；德國DAX指數收報13,970點，跌68點或0.49%。

●美國財長耶倫周三(4日)表示，聯儲局「需要有技術及運氣」，才有望緩和通脹，實現軟着陸。