鄧聲興：電動車受惠電池革命

在銷量進入爆發階段後，新能源汽車的技術革命正在朝着更深層次發展。作為新能源汽車的心臟，電池理所當然地成為了最受關注的角色。無論是電池製造商還是整車廠，都想以更低的成本打造出更安全、能量密度更高的動力電池。

今年以來，4680電池和CTC(電芯直接與底盤內建)技術成為了市場最為關注的焦點。電動車企業特斯拉(Tesla)在2月中旬就宣布已在位於美國加州的試點工廠生產了100萬塊4680電池。

4680電池最早是由特斯拉在2020年9月的「電池日」上發布。所謂4680電池，就是電芯直徑是46毫米、高度為80毫米的圓柱形電池，較此前採用的1865電池和2170電池來說，這是特斯拉研發的第三代電池。

據了解，4680電池的能量密度提升了5倍，續航里程提升了16%，輸出功率提升了6倍，成本更是降低了14%。容量更大的單體電芯容量加無模組結構設計，讓4680電池能量密度也提升到了每公斤300千瓦時。

這樣的設計除了可以減輕電池整體重量，提升能量密度之外，簡化的結構還能夠提升生產速度。4680電池的每一項提升都是直指目前汽車動力電池的痛點，實現了成本降低與體積降低的平衡。就目前來說，4680電池被認為是一個「最優解」。

在「電池日」上，除了4680電池外，特斯拉還發布了全新的整包封裝技術CTC。CTC技術將取消電池包設計，直接將電芯或模組安裝在車身上，配合一體化壓鑄技術，可以節省370個零部件，為車身減重10%，將每千瓦時的電池成本降低7%。這也就意味着電池既是能源設備，也是結構本身。

相比傳統結構而言，CTC無疑是物理層面的巨大創新，也將帶來商業模式和分工協作的重新調整，或將使得整車廠向電池廠奪回話語權。

隨着電動汽車不斷演進，預計未來還會出現更多的「黑科技」(令人嘖嘖稱奇的科技發明)。特斯拉作為電動車企業，其前瞻性和實力不容小覷，期待特斯拉能將4680電池推入真正的量產階段，也期待更多電動車企業把握住新的發展趨勢。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)