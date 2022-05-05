港股先升後回　美團及滙豐力頂　藥明生物挫8%

港股早段跟隨美股飆逾400點後無以為繼，恒生指數持續回吐，升幅收窄至不足100點，兩萬一關得而復失。國企指數升30點；科技指數升50點，主板成交450億港元。

大型科網股升幅收窄，美團及小米集團升逾2%表現較佳；阿里巴巴升1.1%；騰訊及京東集團靠穩。另外，嗶哩嗶哩及快手升3.8%及1.9%。

金融股個別發展，香港交易所升1%；滙豐控股升0.7%；友邦保險升0.6%。中國平安跌0.3%；天、中、建、招四大內銀股跌0.4%王1.5%。

其他藍籌股方面，百威亞太飆5.8%表現最佳，公司首季多賺29%。油價做好，中國海洋石油及中國石油升1.8%。藥明生物挫近8%，是表現最差藍籌。

【09:20】港股重上兩萬一關 ATMJ漲2至3% 滙豐做好

聯儲局加息幅度符預期，美股隔晚急升約3%；港股跟隨高開293點或1.4%，恒生指數報21,163點；國企指數升111點或1.57%，報7,249點；科技指數高開88點或2.09%，報4,353點。

大型科網股全線反彈，美團升3.6%；阿里巴巴升3%；騰訊升2%；京東集團升2.7%；小米集團升1.7%。嗶哩嗶哩被美國證交會列入「預摘牌名單」，惟股價飆6%。

金融股合力撐市，滙豐控股升1.8%；友邦保險升1%；香港交易所升1.6%；建設銀行升0.5%；招商銀行升0.3%；工商銀行升0.6%；中平安升0.1%。