鄧聲興：看好比亞迪銷量有望續增　上望273元

值得注意的是4月比亞迪燃油汽車產量、銷量均為0。月內受疫情影響，導致零部件供應中斷，嚴重影響整車企業的生產和交付節奏，而新能源汽車龍頭企業比亞迪卻仍實現逆勢大漲。主要受惠於集團在動力電池、半導體等領域均有布局和涉足，可有效緩解來自供應鏈層面的壓力。

與此同時，在近期油價上漲的背景下，集團在電池、電機、電控三方面均有獨立成熟的產業鏈，使得集團混動車型得以發力。4月集團插電式混合動力車型銷量4.8萬輛，按年增長逾4倍；本年累計銷量18.96萬輛，按年暴漲699.91%；進一步凸顯其成本優勢。看好集團進一步加速在純電與混動車型的布局，推動銷量有望持續超預期增長。阻力位為273港元，

支持位為211元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)