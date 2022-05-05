【高盛推介】美聯儲政策收緊速度不及市場預期　科網股反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：美國落實加息半厘，將聯邦基金上調至介乎0.75至1厘，為自2000年以來最大幅度加息。然而美聯儲言論偏鴿，主席鮑威爾暫指目前不考慮0.75厘加息幅度，縮表速度也不及市場預期。科網股周四(5日)早段反彈。

美團周三(4日)失守170港元水平，周四早段反彈曾高見173.4元。現報171.5元，升約4.3%。騰訊控股周三受壓跌至360元水平，周四早段重上370元水平。現報374.4元，升約1.6%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於周三獲資金轉向流入，有約840萬元，並見流入牛證的資金較集中在150元收回區域的產品。

騰訊方面，好倉於周三獲資金轉向流入，有約1,070萬元，並見流入牛證的資金較集中在335元以上收回價的近牛。

觀察港股通資金流向，可見周三北水繼續買入美團及騰訊，分別共錄得約15.5億及4億元資金淨買入。

美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿、低街貨。

美團購15108，行使價209.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.4倍，中期。

美團牛67169，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，新上市貼牛。

美團牛67140，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，新上市近牛。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿3.1倍，熱門。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.4倍，貼價。

美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，實際槓桿5.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

騰訊購14965，行使價469.08元，2022年10月26日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購11459，行使價484.08元，2022年8月12日到期，實際槓桿8.7倍，熱門、低街貨。

騰訊牛67278，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率16.7倍，新上市近牛。

騰訊牛67294，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，新上市遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.9倍，熱門條款。

騰訊沽11632，行使價337.68元，2022年8月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。

騰訊熊56567，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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