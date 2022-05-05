郭家耀：港股上試21500點 滙豐仍值博
2022年05月05日 10:45
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局宣布加息0.5厘，主席鮑威爾排除單次加息0.75厘可能性，言論緩和市場對加息的恐懼，加上減買債進度亦是意料之中，帶動隔晚美股急彈。他指出，市場仍會觀望通脹及經濟狀況，對加息步伐的影響，相信美股短期仍會繼續波動。另外，內地A股周四(5日)復市，在北水回歸、內地疫情回落及聯儲局加息塵埃落定下，對港股有一定利好作用，恒指有機上試50天線約21,500點，下方支持則在20,500點。
郭指出，通脹似乎未能於短期內回落，聯儲局加息路徑明確，對國際金融股有利。滙豐控股(00005)首季業績令市場失望，股價有一定調整，現價估值不算貴，加上可受惠加息，以及重啟回購行動，對股價有正面刺激，在現時市況未有太多選擇下，料國際金融股仍會受資金追捧。
有指美國證券交易委員會(SEC)最新將京東集團(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、拼多多、網易(09999)等88隻中概股納入「預定除牌名單」。郭認為消息不算意外，中美就中概股退市問題未有明顯進展，難免令市場擔心。不過，不少中概股正尋求減低退市帶來的衝擊，且估值跌至較低水平，加上市場仍觀望中美就事件的談判進展，相信消息對大市拖累有限，但對中概股取態仍保持審慎。