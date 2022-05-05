郭家耀：港股上試21500點　滙豐仍值博

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局宣布加息0.5厘，主席鮑威爾排除單次加息0.75厘可能性，言論緩和市場對加息的恐懼，加上減買債進度亦是意料之中，帶動隔晚美股急彈。他指出，市場仍會觀望通脹及經濟狀況，對加息步伐的影響，相信美股短期仍會繼續波動。另外，內地A股周四(5日)復市，在北水回歸、內地疫情回落及聯儲局加息塵埃落定下，對港股有一定利好作用，恒指有機上試50天線約21,500點，下方支持則在20,500點。