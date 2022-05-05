瑞銀汪濤：人民幣兌美元今年或跌穿7算

人民幣兌美元近兩周顯著貶值，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，未來幾個月內人民幣對美元會進一步走弱，將2022年底人民幣對美元的預測從6.6調至6.9，2023年底預測調至6.7。

她指出，由於近期美元保持強勁勢頭，內地出口和經濟轉弱，人民幣兌美元在年中可能跌穿「7」關，不過年底應該重新回到7算以內。她解釋，原因為預計下半年防疫政策可能有所放鬆、拖累逐漸消退，經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心逐漸恢復。

瑞銀投行全球外匯策略師預測，在2023年美元對其他主要貨幣走弱，同時預計內地經濟會進一步復甦。因此，預計人民幣會小幅升值至6.7。

汪預計人民銀行在匯率和其他政策目標之間尋求平衡，相信人行不會將人民幣貶值作為拉動經濟增長的工具。而人行仍有穩定匯率的諸多工具，可以進一步下調外匯存款準備金率，還可以增加在岸市場(例如提升遠期售匯的外匯風險準備金)，以及離岸市場沽空人民幣的成本(例如提高香港離岸人民幣的CNH HIBOR利率)。還可以加強資本外流管控力度，包括限制國內銀行和公司對海外放貸，鼓勵國內市場主體增加結匯等。