許繹彬：港股根基未穩　飄搖情況難免

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近日美股在債息高企及公司公布業績差強人意的情況下，顯著受到困擾，納指的表現更是弱到慘不忍睹。從圖表來看，美股指數暫已將去年全年的升幅蒸發；儘管最終聯儲局只加息半厘，更稱未來美國經濟有條件軟着陸，令道指應聲反彈932點，暫是否作出技術性反彈還要看未來將會公布的數據，因此美股的前景確實未感太過樂觀。

許指出，美股近日喜愛以超過900點上落，反彈是900多，下跌亦是900多，如用陰謀論的角度來看，是否想將港股推至低點？但世事往往是事與願違，港股並未有被美股的頹勢嚇倒，反而逆境自強，恒指不但沒有再次跌穿19,000點，反而重返20,000點以上水平，更在國內黃金周假期前後缺乏北水灌溉的情況下，港股走勢反有一洗頹風之感，是否應驗了美股弱可能港股反而強的效應？相信仍有待時間來作見證。