許繹彬：港股根基未穩 飄搖情況難免
2022年05月05日 10:56
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近日美股在債息高企及公司公布業績差強人意的情況下，顯著受到困擾，納指的表現更是弱到慘不忍睹。從圖表來看，美股指數暫已將去年全年的升幅蒸發；儘管最終聯儲局只加息半厘，更稱未來美國經濟有條件軟着陸，令道指應聲反彈932點，暫是否作出技術性反彈還要看未來將會公布的數據，因此美股的前景確實未感太過樂觀。
許指出，美股近日喜愛以超過900點上落，反彈是900多，下跌亦是900多，如用陰謀論的角度來看，是否想將港股推至低點？但世事往往是事與願違，港股並未有被美股的頹勢嚇倒，反而逆境自強，恒指不但沒有再次跌穿19,000點，反而重返20,000點以上水平，更在國內黃金周假期前後缺乏北水灌溉的情況下，港股走勢反有一洗頹風之感，是否應驗了美股弱可能港股反而強的效應？相信仍有待時間來作見證。
儘管港股看似較其他地方的股票市場硬淨，惟始終在低成交下凸顯強勢，有點令人懷疑，加上市場上偶有風聲，大市便變得飄搖，以本周二(3日)內地官媒報道指杭州「馬某」人被捕的事件為例，消息一出市場立即對號入座，令在杭州扎根的馬雲所持有的阿里巴巴(09988)，一度跌至遍體鱗傷，更連累一眾科網股，甚至恒指急速下滑，其後官媒澄清指，涉事人的名字屬「馬某某」，消息一出，恒指亦作出反彈。
由此可見，港股的根基未穩固，飄搖情況在所難免，慶幸港股在美股的急調下，仍能企在20,535點之上，現階段建議在此水平作防守，21,105點是阻力位。隨着香港逐步放寬各類防疫措施，市場氣氛亦見回復正常，鄰近的澳門相信亦會於較後時間推出對應的旅遊放寬措施，他建議投資者可留意澳門相關股，當中銀河娛樂(00027)既是藍籌亦是澳門概念股，可多加留意。