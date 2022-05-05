【高盛推介】藥明生物連挫2日　部署前宜重新審視條款

高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物周三(4日)失守60港元水平，周四(5日)高開後急挫，最低見52.3元的一個半月低位。最新報52.95元，跌約7.6%。早前有券商指，內地醫企與受上海封城影響的重點企業討論後，認為首季經營情況正常，次季業務影響可控。

復星醫藥周四早段表現則較平穩，在31至32元附近上落。最新報32.05元，升約0.6%。

觀察個股輪證資金流向，本周二(3日)及本周三共錄得約180萬元資金流入藥明生物好倉，並見周三流入牛證的資金較集中在50元收回區域的產品。上周五(4月29日)及本周二共錄得約60萬元資金流入淡倉後，周三獲資金轉向沽出。

復星方面，本周二及本周三共錄得約40萬元資金流入認購證。

由於藥明股價急挫，投資者在部署時宜重新審視產品條款，例如可留意貼價條款的選擇以控風險。

藥明購11447，行使價60元，2023年2月21日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、長年期、低時間值損耗。

藥明購25642，行使價66.9元，2022年8月24日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。

藥明購13710，行使價73.38元，2022年8月24日到期，實際槓桿4.9倍，價外、低面值。

藥明牛53247，收回價40元，行使價38.5元，換股比率100，實際槓桿3.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

藥明牛63113，收回價50元，行使價48.5元，換股比率100，實際槓桿10.8倍，市場上首三高槓桿之一近牛。

藥明熊61535，收回價80元，行使價81.5元，換股比率100，實際槓桿1.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

復醫購20452，行使價42.9元，2022年11月25日到期，實際槓桿3.7倍，長期、低面值。

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