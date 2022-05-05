中原按揭：港元拆息料下半年將加快調升步伐

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於本港採聯繫匯率制度，港息將跟隨美息上升，預料港元拆息將會逐步上升，但拆息升幅不會即時跟足美息，預期下半年港元拆息跟隨美息上升步伐將加快。

她預期，是次美息上升半厘後，預期1個月港元拆息將會逐步輕微上升至0.4%，屆時本港以H按為主導之按息將升至約1.7%，由於市場普遍預期美國將於6月份再加息0.5厘，其後本港按息有機會邁向接近2%水平，對比現時按息1.5%，加幅約半厘，每100萬港元按揭額計(30年期)，每月供款增加約250元，影響輕微，加上政府今年放寬按保樓價上限推出「財爺PLAN」，有效為置業人士降低首期負擔，相信供樓利息上升對樓市實質影響不大。

香港暫未有銀行宣布調升最優惠利率(P)。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，香港銀根仍然充裕，短時間內未有太大壓力立即跟隨美國加息。參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次為0.125厘。相信要待本港銀行體系結餘回落至1,000億元以下，銀行才有機會考慮跟隨美國加息，預期是次美國加息短期對本港樓市的影響不大。