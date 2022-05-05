【產經直播】加息陰霾消退 環球股市雨過天晴？
2022年05月05日 11:58
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美國聯儲局一如預期加息0.5厘，並在6月開始縮表，主席鮑威爾在會後記者會上，不單止排除單次加息0.75厘的可能性，又指美國經濟強勁，預期當局收緊貨幣政策控制通脹之餘，經濟亦可望「軟着陸」。有關言論消除市場對加息及經濟衰退的恐懼，刺激隔晚美股大升，環球股市可望見底回升？
聯儲局取態未有進一步趨鷹，美國10年期國債孶息率從3厘高位回落，大型科技股上揚，隔晚納指收升逾3%，升勢可望持續？以三星NYSE FANG+ ETF(02814)一籃子買入相關股份值博？另外，晶片巨頭AMD隔晚升勢更凌厲，反彈9%，該股首季業績超預期，若想部署前景可看高一線的板塊，非半導體行業莫屬？三星彭博環球半導體ETF(03132)可趁低撈？
另一邊廂，美國證券交易委員會(SEC)最新將京東、嗶哩嗶哩、拼多多、網易等88隻中概股納入「預定除牌名單」，中概股從美國退市風險有增無減？不過官媒發文指，平台經濟預期向好信心顯著增強，中資科網股又能否藉此走出陰霾？
另外，歐盟執委會周三(4日)公布第6輪對俄制裁草案，包括漸進式禁運俄羅斯石油，預計半年內逐步將俄國原油進口降至零。市場憂慮原油供應緊張，國際油價顯著向上，部署定三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)唔講得笑？
近期市況波動，如想投資組合更穩健，可考慮加入收息防守性工具？隨着亞太多地放寬防疫措施，會繼續利好三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)？以美聯儲目前的加息步伐，其回報仍吸引？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及獨立股評人胡孟青，為你拆解市況。
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