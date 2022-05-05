【產經直播】加息陰霾消退　環球股市雨過天晴？

美國聯儲局一如預期加息0.5厘，並在6月開始縮表，主席鮑威爾在會後記者會上，不單止排除單次加息0.75厘的可能性，又指美國經濟強勁，預期當局收緊貨幣政策控制通脹之餘，經濟亦可望「軟着陸」。有關言論消除市場對加息及經濟衰退的恐懼，刺激隔晚美股大升，環球股市可望見底回升？

另一邊廂，美國證券交易委員會(SEC)最新將京東、嗶哩嗶哩、拼多多、網易等88隻中概股納入「預定除牌名單」，中概股從美國退市風險有增無減？不過官媒發文指，平台經濟預期向好信心顯著增強，中資科網股又能否藉此走出陰霾？

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