香港置業：息口非影響樓市主因　防疫按保放寬同有利

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，美國聯儲局周四(5日)宣布加息0.5厘，聯邦基金目標利率提高至0.75厘至1厘，是自3月中旬加息0.25厘後再次加息。事實上，息口非影響樓市最主要因素，而近期本港疫情緩和，新冠肺炎確診人數持續向下，加上政府放寬防疫措施，連同放寬按保，均有利樓市。

根據該行於4月底進行的調查，成功收回309份有效問卷，調查結果顯示，有近半受訪者認為本港於未來12個月內會加息，佔比達約47.9%，有約36.9%受訪者認為息口會維持不變，而有約15.2%受訪者表示會下跌，可見市場對加息早已有所預期。

馬預料，即使港銀下半年開始調升本港最優惠利率，只要步伐循序漸進，普遍市民面對加息已有足夠的緩衝空間，相信對樓價的衝擊仍有限。究其原因，目前業主承做按揭時，需要通過銀行的壓力測試機制，要求按揭申請人在按揭息率增加3厘後，供款與入息比率不得高於月入60%，除非加息速度及幅度均超過預期，否則加息相信對樓價的衝擊仍有限。

而次季樓市轉活，一手方面，近期全新盤連環推售，銷情亦理想，帶動4月售出新盤單位數目做好。據《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，4月售出1,041伙新盤單位，較3月的152伙大增逾5.8倍，創5個月新高。

二手住宅交投方面，據本行前線分行所錄得的數字顯示，最近4星期(4月4日至5月1日)全港20大主要屋苑二手買賣合計錄323宗成交，較前4星期(3月7日至4月3日)的262宗增加約23.3%。

近期全新盤連還推售，銷情亦理想，相信發展商亦會繼續積極推盤，吸納積存的購買力，次季的新盤銷售量將回升至逾4,000伙水平。至於二手市場方面，受惠放寬按保措施，有利活化換樓鏈，估計二手註冊量有力升至逾12,000宗水平。