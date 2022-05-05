美聯布少明：息口走勢只是影響樓市因素之一

美國聯儲局加息0.5厘，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，美國今次加息幅度一如市場預期，而香港銀行結餘仍高達3,375億港元，資金充裕，相信香港亦未會即時跟加，更重要是市場早已消化相關訊息，即使3月美國已開始踏入加息周期，惟本港疫情緩和，樓市購買力釋放，住宅交投已呈現「價量齊升」。

他表示，隨着社交距離措施放寬，發展商已重拾推盤步伐，預料次季多個新盤帶動下，一手成交量有望升至4,500宗，同期二手成交量亦料按季向上，估計次季達1.5萬宗。樓價方面，估計第2季樓價有機會反彈約5%，屆時有望收復首季失地。

布認為，息口走勢只是影響樓市的因素之一，現時本港樓價主要是受疫情及環球經濟兩大因素左右，只要資金未大幅流走，相信美國加息對樓市的影響並不顯著。事實上，美國早於3月已踏入加息周期，但同時本港疫情緩和，樓市隨即回暖，二手住宅交投已見回升。3月份二手成交量(由4月份二手住宅註冊量反映)錄3,730宗，按月升逾30%，創4個月新高。估計4月二手成交量進一步達至5,000宗(預期5月二手住宅註冊量反映)，屆時將創9個月新高。

新盤方面，踏入4月份，社交距離措施放寬，新盤陸續登場，綜合《一手住宅物業銷售網》資料，4月份新盤銷售量重上逾1,000伙水平，比起首季總和更多。樓價方面，「美聯樓價指數」最新報167.58點，樓價已連升4周，累升約1%。