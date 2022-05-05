渣打：港元未現大幅走資壓力　3個月拆息料升至1.9厘

渣打大中華區高級經濟師劉健恆預計，美國經濟今年高開低走，下半年經濟放緩或影響香港依賴出口帶動經濟復甦的力度。但本港抗疫措施放寬及通關有望正常化，將刺激內需反彈，有機會抵銷外圍不明朗因素。

該行估計，美國聯儲局6月加息0.5厘、7月加0.25厘、8至9月暫停加息、12月再加0.25厘，意味着往後美國將不定時加息，且加幅回復0.25厘。

劉預期，未來3個月美國縮表速度放慢，縮表至一定規模才會令市場流動性開始抽緊。而疫情後聯儲局資產負債表已由4萬億美元升至9萬億美元，預計要4年時間才會降至疫情前，屆時市場才會感受借貸成本明顯上升。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，市場已部分消化美國開始縮表的消息，預計聯儲局將觀察數據再調整加息步伐，相信收水不會令美國進入衰退。他指出，近期股市表現減低市場對港元需求，從而拖累港匯疲弱，但期貨和結餘水平顯示，港元現時尚未有大幅走資壓力。

他預計，今年3個月港元拆息達1.9厘，3個月期以下拆息則取決本港資金流動性，相信銀行體系總結餘下降至2,000億港元以下，短息抽升速度才會加快。