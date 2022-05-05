百威亞太料首季行業現低單位數損失　對中國市場仍樂觀

他估計，截至3月底，只有42%夜生活渠道營業；餐飲及零售(in-home)渠道分別有86%及96%營業。踏入4月份之後，城市諸如上海、黑龍江及吉林等在上月仍在封控，4月底情況與3月份相似；但是廣東等已經解封的地區，銷售渠道及消費者需求逐漸恢復，並加快增長。

他又指，公司在應對疫情方面已經有兩年經驗，亦會根據受影響地區來重新分配資源，電商渠道市場份額因此有所增長。

他說，「動態清零」的防疫政策仍是中央政府的主要方向，相信短期仍會出現零星封城情況，但預計封控時間會短得多；重申中長線對中國市場發展仍感到樂觀，因為當地消費升級趨勢持續，仍有很多增長空間。

百威亞太首季總銷量減少2.7%，但部份被南韓的強勁表現所抵銷。楊克稱，當地新增確診個案持續下降，在「與疫情共存」策略下，南韓政府持續放寬防疫限制，公司營運環境大幅改善。目前夜生活、餐飲場所已沒有任何防疫限制，包括聚會人數限制已取消；本周起當地戶外地區的口罩令亦撤銷。儘管還沒回到疫情前水平，但當地生活已差不多復常，消費情緒強勁，未來幾季業務有望持續改善，爭取回到疫前水平。