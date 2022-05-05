保守派基金老將警告　正處於人生最大熊市

美國踏入加息周期，加上俄烏戰事持續，都為美股增添不確定性。經歷過幾次大跌市的股壇老將，現年78歲的Sierra Investment Management聯合始創人David Wright近日警告，目前正處於他此生最大的熊市當中，而且只是第二波，未來還會跌得更深。惟導致大跌市的主因，並非加息及戰爭！

美國股市及債市今年「雙殺」，標普500指數今年以來已累跌12%，納指則由去年11月的高位下滑超過20%，陷入熊市；主要債券價格下跌10%以上。Wright預期未來還有更大的跌幅，原因是過去幾年由散戶創造的「迷因股」熱潮及加密貨幣等各類資產全數飆升，令美國家庭財富增至創紀錄的150萬億美元，達到美國經濟規模的6倍以上。他指出，地球上沒有哪個國家將這麼多的淨財富都投入股市當中，而且自滿的情緒相當高漲，為大崩盤埋下伏線。

從Wright的戰績可見，他是一名避險專家。目前資產規模約8.69億美元的Sierra基金，截至4月底持有的美股倉位不足3%，有一半以上倉位持有現金，2022年迄今只虧損了2.3%，跑贏91%的同業。而該基金過去亦安然度過了2000年科網股泡沫、2008年金融海嘯，而在2020年新冠肺炎疫情期間，亦錄得較少損失。