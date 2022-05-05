印度受熱浪侵襲　電力危機成經濟復甦最大阻力？

印度經濟正逐步恢復至疫情前水平，但復甦勢頭正遭遇一項新挑戰。印度正受到極端熱浪侵襲，部分地區地表氣溫更超過攝氏60度，民眾用電量大增而出現缺電危機，令經濟反彈添壓。

外媒報道，印度電力危機可能會持續數月，停電和限電情況已經蔓延到超過一半地區，家庭和企業面臨停電，工廠生產線停工，並引發了街頭抗議，惟未來數月用電需求料將進一步創紀錄高位。另方面，自烏克蘭戰爭以來能源價格飆升，燃料進口下降，發電廠的煤炭庫存減少，同樣打擊印度工業生產復甦。

ICRA Ltd.經濟學家Aditi Nayar表示，如果工業部門電力供應受限，製造業的復甦可能至少再延遲一季。印度風能和太陽能供應商ReNew Energy Global Plc主席Sumant Sinha坦言，「情況變得困難」，相信整個夏天都將是個考驗。全印電力工程師聯合會主席Shailendra Dubey表示擔憂，如果煤炭庫存按照這個速度消耗，將看到全國範圍內爆發全面電力危機。

煤炭和化石燃料貢獻印度發電量超過70%。據能源經濟和金融分析研究所數據，自4月初以來，煤電廠煤炭存量大降14%以上，約100家電廠供應處於臨界水平，隨着用電增加，存量或進一步萎縮。