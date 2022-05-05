熊俊傑：美國通脹未見頂　聯儲局加息滯後

美國3月名義通脹(CPI)升至8.5%，40年來最高。美國聯儲局通脹指標個人消費支出(PCE)在2月升至6.6%，是聯儲局目標通脹2%的3倍。俄烏戰事未平，能源價格波動，供應鏈仍受疫情影響。

美國失業率穩定於近50年最低水平附近，招聘緊張。雖然令平均時薪按年升幅上升至兩年來最高的5.6%，不過幅度仍低過通脹近3個百分點，即國民實際收入已被通脹蠶食。同時，薪資上漲亦令企業的勞工成本上升，迫使企業們需要在犧牲自身盈利及把成全數轉嫁至消費者之間所出取捨。

以經濟數據作基礎，8.5%通脹、6.6%個人消費支出、3.6%失業率、非農就業連續12個月高過40萬份，聯儲局卻把聯邦基金利率目標定於0.75%至1%，貨幣決策上是加息，但客觀事實是保持超低息環境。

事實上，聯儲局的存在意義主要建於兩大職能責任：在保持穩定的通脹率同時，確保經濟可以維持在最高就業或最低失業水平。而在官方的授權任命(mandate)清楚列明，聯儲局以PCE 2%作通脹目標。如今，在就業市場理想的情況下，PCE升至6.6%，息率仍處於整低息環境。回顧PCE從何時開始超過2%，已經是去年2月，相距目前14個月之多，經歷10次議息會議，通脹持續升溫，聯儲局似乎有失職之嫌。

加息力度不足，或可借經濟衰退或滯脹的顧慮為由，避過失職之嫌。然而，主席鮑威爾周四提出的縮表時間及力度都慢過及低過市場預期，堅持緩慢地逐步縮減資產，實在令市場人士分不清，聯儲局是否受命控通脹，還是在托市為實。

更令人費解的是，鮑威爾為何必須主動在記者會上，強調貨幣政策委員未有積極考慮加息3/4厘？主席用詞及語調實為管理市場對未來通脹預期的最直接方法之一，但鮑威爾卻向市場傳遞未來加息及縮表的力度不會進取的訊息。筆者相信，在此背景之下，8.5%的CPI及6.6%的PCE將不會是今年頂峰，並預計美匯指數短期內會回落至102以下。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑(此為一般市場評論，並非構成投資建議，投資者請自行負責。)