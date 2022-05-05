錦上路站柏瓏I周內沽出99%　發展商：同系II期將短期推出

信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，柏瓏II 已獲批預售樓花同意書，短期內會上載樓書。該盤有約七成屬一房及兩房單位，預料定價較柏瓏I有輕微升幅。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，柏瓏I 兩輪銷售錄得25 組大手買家連購兩伙。買家大部分為年輕人，居住於新界區佔整體約65%，另九龍區及港島區分別佔約25%及約10%。整體約80%買家選用建築期付款計劃。

對於美國聯儲局加息，温偉明指，雖然港幣與美元掛鈎，但加息步伐並不一致，而香港背靠國家，資金充裕，相信香港跟隨加息步伐不會急亦不會多，對整體經濟及樓市影響不大。

中國海外地產董事總經理游偉光指，柏瓏II由3幢5座組成，包括第1、7、8、9、10座，共提供805伙。II期毗鄰錦上路站A及D出口，住客日後將可信步到達鐵路站。