調查：港企去年因隱藏匯率附加費用損失11.8億　中小企最傷

英國金融科技公司Wise公布一項研究發現，本港企業於2021年在海外匯款時，因隱藏的匯率附加費用而蒙受估計高達11.8億港元的損失。

調查指，去年港企在跨境匯款上支付的費用估計達到18.2億元，其中約6.38億元為交易費，而有高達65%(約 11.8 億元)為匯款時的隱藏匯率附加費用；其中99%(約11.7億港元)的損失金額均來自中小企。

73%受訪企業認為海外匯款的收費架構很容易了解，但只有18%的企業正確分辯到匯款所涉及的實際費用，當中包括基本交易費以及匯率附加費用；甚至有約28%表示國際匯款服務是免費。

調查結果反映現時跨境匯款缺乏透明度，許多企業不清楚匯款服務供應商慣於在匯率中加入一個隱藏的溢價，以致顧客比原先支付更多費用。再者，收費結構亦因服務供應商不同而有異，使情況更加複雜難明。而事實上，64%的企業並未充分意識到不同匯款服務供應商之間的收費結構差異，中小企對這方面認知不足的現象最為明顯，有71%中小企業感到難以完全理解。

Wise亞太區業務拓展主管李東濠表示，研究反映跨境匯款行業既複雜且欠缺透明。速度慢、收費高，加上將收費隱藏在匯率中的傳統慣例，不但窒礙企業的發展，更令在疫情中掙扎求存、資源有限的中小企雪上加霜。