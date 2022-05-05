美加息打擊日本經濟　每百日圓恐僅兌5.6港元

美國聯儲局加息0.5厘，外媒引述分析人士稱，聯儲局加息令日圓與美元的息差進一步加大，在烏克蘭危機疊加日圓貶值的背景下，聯儲局加息將令日本經濟進一步承壓。

野村綜合研究所研究員木內登英表示，聯儲局提速加息是日圓大幅偏軟的主要原因。隨着日圓與美元息差加大，日本家庭重新配置金融資產、日圓流出的趨勢引發關注。瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鐮大輔認為，真正可怕的是日本家庭突然採取拋售日圓的行動。

日本央行料，物價上漲趨勢將繼續，4月份以後日本通脹水平或達2%。該央行早前在貨幣政策會議後宣布，堅持超寬鬆貨幣政策。國際貨幣基金組織早前將今年日本經濟增長預期調低0.9個百分點至2.4%。

美國銀行甚至認為，日圓兌美元跌勢或將進一步擴大，並低見140水平(即每港元兌17.9日圓的水平)，屆時或引發日本政府動用1,000億美元去抑制日圓跌勢。

美銀分析師指，日圓由1998年以來未曾跌至140；惟在美國國債孳息率持續上升，就有可能將日圓打擊至上述水平。

美銀補充，日圓貶值速度放緩會降低干預的可能性。該行目前預計日圓不會跌破135美元。日圓兌美元上個月曾跌至131水平，為2002年以來最弱，最新企129水平。