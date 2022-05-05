道期牛皮　布油衝破110美元

●美匯指數報102.82；港匯見7.8489；離岸人民幣(CNH)報6.6548；美元兌日圓報129.7；歐元企1.0588，英鎊處1.2533。金價報1,892美元。布油報110.46美元，紐油報107.95美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨跌近百點。

●市後關注點

19:00 英倫銀行公布議息結果

20:30 美國當周首次申領失業救濟人數

20:30 美國首季非農業生產力

22:00 美國首季單位勞工成本

-百威亞太料首季行業現低單位數損失，對中國市場仍樂觀。

-被美SEC列「預摘牌名單」，京東：積極尋求可能解決方案。

-騰訊夥國美零售簽戰略合作協議，建全零售生態共享平台。

-花旗將百勝中國今年核心純利預測下調32%。

●中國經濟：

-內地4月物流業景氣指數回落至43.8%。

-滬1,800多家重點企業疫後復工率逾7成。

-IDC：內地去年網絡市場規模近800億。

-內地4月財新服務業PMI跌至36.2，遠遜預期。

●中美博弈：

-美SEC將京東及嗶哩嗶哩等88隻中概股列入「預摘牌名單」。

●香港經濟：

-余偉文：美加息不影響港貨幣穩定，未見市場流動性有風險。

-星之谷：美息率未達2厘前，港H按及封頂利率不會調整。

-渣打：港元未現大幅走資壓力，3個月拆息料升至1.9厘。

-調查：港企去年因隱藏匯率附加費用損失11.8億，中小企最傷。

-畢馬威馬紹輝：聯儲局加息對港銀淨息差帶來正面影響。

●保守派基金老將警告，正處於人生最大熊市。

●英倫銀行勢連續第4次加息對抗高通脹。

●摩根資管：企業盈利看俏，股票比債券吸引。

●滙豐銀行維持最優惠利率5厘不變。

●幣安獲批在法國營運數碼資產服務。

●IATA：負面因素短期難結束，增添全球航空貨運壓力。