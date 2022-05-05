中國外交部：中企被列美交所名單並不代表被摘牌

美國證券交易委員會(SEC)按《外國公司問責法》(HFCAA)，把第六批多達88隻中概股列入預定除牌名單，是中美關係再度緊張的最新信號。中國外交部發言人趙立堅表示，中國證券監管部門就此與美國證券監管部門溝通，中國企業被列入有關名單，是美方執行相關國內法的步驟，並不代表相關企業摘牌，這些企業是否摘牌和是否在美上市，取決於中美審計監管合作進展和結果。

綜合內媒報道，趙在周四(5日)的例行記者會上回應美涉華相關言論時稱，美方的指責本身就是典型的虛假信息。美國是當之無愧的謊言製造機，中方一直是美國虛假信息攻勢的受害者。作為烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，美國應該反省自身責任。

值得留意的是，周三傳出拜登政府考慮對深圳掛牌的視像監控設備製造商海康威視，實施與人權相關的制裁，趙立堅回應指，對有關報道表示嚴重關切，正在密切關注有關動向，海康威視方面已經作出回應。

趙指，需要強調的是，中方堅決反對美方利用人權等藉口，濫用國家力量和國內法無理打壓中國企業。關於美方所說的中國企業侵犯新疆穆斯林的人權，中方已經多次闡明有關立場，美方的說法完全是世紀謊言，是對中國的抹黑和污衊。趙立堅表示，美方應該嚴肅對待中方關切，停止以各種藉口制裁打壓中國企業，損害中方利益的霸權行徑，中國政府將堅定維護中國企業的正當合法權益。