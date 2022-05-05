【產經直播】港股先升後跌　 後市有幾淡？

美國聯儲局主席鮑威爾排除未來加息0.75厘，刺激隔晚美股急彈，惟未能帶動港股。恒指周四(5日)高開293點，一度升415點，但其後升幅逐步收窄，在二萬一關爭持，臨近尾市更倒跌，最終收跌76點，報20,793點。港股有頭威無尾陣，走勢偏淡？後市要睇實咩因素？

歐盟擬逐步禁止俄羅斯石油入口，市場擔心石油供應更緊張，國際油價急升，隔晚紐約期油收報每桶107.81美元，刺激三桶油全線向上。油價有機會重上高位？三桶油又點揀好？

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