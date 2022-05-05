【產經直播】港股先升後跌 後市有幾淡？
2022年05月05日 16:48
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訊匯證券行政總裁沈振盈（右）
美國聯儲局主席鮑威爾排除未來加息0.75厘，刺激隔晚美股急彈，惟未能帶動港股。恒指周四(5日)高開293點，一度升415點，但其後升幅逐步收窄，在二萬一關爭持，臨近尾市更倒跌，最終收跌76點，報20,793點。港股有頭威無尾陣，走勢偏淡？後市要睇實咩因素？
美國證交會(SEC)將第六批合共88隻中概股納入「預定除牌名單」，當中包括京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、小鵬(09868)、蔚來(09866)及中移動(00941)等，其中京東股價靠穩，嗶哩嗶哩股價仍升約1.5%。相關股份被列入除牌名單的消息，對投資來說已非新鮮事？
歐盟擬逐步禁止俄羅斯石油入口，市場擔心石油供應更緊張，國際油價急升，隔晚紐約期油收報每桶107.81美元，刺激三桶油全線向上。油價有機會重上高位？三桶油又點揀好？
內銀股沽壓明顯，建行(00939)、工行(01398)、招行(03968)等紛紛跌超過1%，板塊最近走勢疲軟，加上主要係中信行(00998)供股集資，令市場擔心惹起內銀股集資潮，4月財新中國服務業PMI降至36.2，按月下降5.8個百分點，反映經濟面臨衰退壓力，作為百業之母嘅銀行股短期仍要受震盪？
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