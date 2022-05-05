「股神」意外之財？美加州發現重大鋰礦　巴郡發達了？

自俄烏戰事後，全球能源戰加劇，帶挈電動車時代更快來臨，相關的電池原材料成為兵家之爭，對鋰礦的需求甚殷。有報道指出，美國加州發現了巨大鋰礦，「股神」巴菲特或許發大財。

外媒報道，在美國加州東南部，距離墨西哥邊界大約40英里的地方，有一座名叫索爾頓海(Salton Lake)的內陸湖，目前處於荒廢狀態，惟加州能源委員會最新估計，這裏有足夠的鋰蘊藏量，能滿足未來全美國及全球40%需求。對於靠鋰電池的電動車產業來說是重大新聞。

在索爾頓海有3家公司正利用地熱資源，開發以較環保方式來提取鋰的化學程序。這座湖附近有11家地熱發電廠，其中10家屬於「股神」巴菲特旗下巴郡的再生能源部門，即BHE再生能源公司。

然而，目前3家公司的開發技術未夠全面，沒有能力處理其他步驟，例如化學加工和電池製造現由亞洲稱霸。

不過，由於拜登政府在3月底引用《國防生產法》來促進鋰、鎳、鈷、石墨和錳等電動車電池礦物的生產，市場預計會協助當地提煉鋰礦物。因此，若要押注，時機可能就是現在。亦因如此，巴郡股價增添了電動車電池概念，難怪周三(4日)收市漲逾2%，年內更已累飆兩成，大大跑贏美股。