調查：逾半受訪者仍未開始財富傳承規劃

調查顯示，受訪者普遍認為要到達某些人生重要階段時才適合開始規劃，尤其是在子女出生時(23%)及退休時(20%)，亦有兩成人認為愈早規劃愈好。 但有過半數受訪者仍未開始規劃，可見他們的心態及行動之間存在巨大落差。

另外，14%受訪者認為要在自己或家人突然遇上不幸，如意外、疾病等才適合作財富傳承規劃。對於少數認為財富傳承規劃完全不重要或頗不重要的受訪者(13%)而言，38%想將財富留給自己使用，34%認為自己沒有很多財富。

此外，調查亦發現疫情令市民的財富管理態度有所轉變，76%受訪者表示他們的財富於過去2年的疫情期間並無增加，情況在家庭總入息愈低的受訪者中愈為普遍。而財富有明顯減少的受訪者則佔近3成，平均跌幅約22%。在最近疫情及經濟環境的影響下，約1/3受訪者的投資風險取向較去年保守，81%表示自己的理財策略有所改變，例如投資低風險產品、轉持現金減少投資及投資流動性高的產品。

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