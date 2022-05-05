調查：58%千禧世代指疫下憂財務安全　最擔心呢3個問題...

法盛投資管理公司發表報告，對全球近2,500名年齡介乎25至40歲、最低可投資資產為10萬美元的個人投資者進行調查發現，新冠疫情導致58%的千禧世代(80、90後)對其財務安全感到壓力。

調查又顯示，28%受訪者稱他們或其家庭在疫情期間失去了收入，22%的人經歷了財務安全的重大挫折。在新冠疫情期間，近1/4千禧世代(24%)通過他們的財務顧問增加了交易活動。

而千禧世代最擔心的前三個財務問題包括巨額意外支出、工作保障和稅收。回顧過去，他們認為新冠疫情為大眾上了一課基本理財知識，包括控制開支的重要(46%)、擁有緊急備用的儲蓄賬戶(38%)和在投資決策中避免被情緒牽動(32%)。

調查指，千禧世代希望在管理資產方面得到直接幫助，而不是依靠算法。四成人表示，幫助應對波動(40%)是他們諮詢關係的一個重要部分。另有40%人表示，他們的投資與個人價值觀相匹配為重要，37%希望他們的顧問能幫助他們解決稅務問題。雖然千禧世代精通科技，但他們更傾向與金融專家合作，而不是依靠智能投資顧問來管理他們的投資。

千禧世代視財富為他們價值觀的延伸。78%的人認為投資是對世界產生積極影響的一種方式，63%的人認為他們有責任通過投資幫助解決社會問題。因此，繼風險因素之後，千禧世代在選擇投資時的第二大考慮因素是投資是否符合他們的價值觀，但他們也希望在追求社會變革的同時獲得回報。