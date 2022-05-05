聯儲加息後...日圓恐未跌完　金價或可見1938美元

為對應創40年高的通脹，美國聯儲局宣布啟動量化緊縮周期。計及周四(5日)，美國10年期國債孳息率已連續第3日升穿3厘。隨着美國國債孳息率繼續上揚，美銀料日圓恐續跌至24年低位，日本政府或需一改日圓貶值利好日本經濟的說法，不得不出手干預。周四日圓兌每美元曾見129.83，每百日圓則兌6.04港元。

日圓兌每美元上月曾跌至131.25，為2002年以來最低。美銀預料日圓將貶至140，觸及1998年低位，屆時日本政府屆時需動用1,000億美元「救Yen」。若日圓跌勢減慢，日本政府則毋須出手。該行料日圓兌每美元暫不會跌穿135，未來走勢將取決於美國國債孳息率；又直言雖然日本央行一直強調日圓偏軟有利經濟，但現實對日本家庭和中小企的損失，將大於部分受惠行業。

另一投行野村則指，聯儲局進取加息導致日圓疲弱，隨着日圓與美元息差擴闊，日本家庭將重新配置金融資產，日圓或現流出趨勢。瑞穗銀行亦警告，若日本家庭拋售日圓，才是真正可怕的後果。

金價方面，聯儲局宣布加息0.5厘後，周四現貨金最高曾升1.17%至每安士1,903.42美元；後回順至1,885.06美元，升0.87%。渣打銀行分析員Suki Cooper預期，短期受通脹、地緣政治及經濟增長減慢影響，金價將上升，而通脹持續高企，黃金作為其中一個通脹避險資產，將有利金價，削弱美元。道明證券全球大宗商品策略主管Bart Melek認為，聯儲局議息決定有利金價，後市有望再上試1,900美元；若經濟數據疲弱，或可見1,938美元水平。