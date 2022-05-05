瑞銀料人民幣續貶　兌每百港元或見90

美國進入量化緊縮周期，美元短暫整固後有望再度轉強，一眾非美貨幣後市仍有貶值壓力。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預期，人民幣匯率還將進一步貶值，惟料中國人民銀行會在匯率和其他政策目標之間尋求平衡，不會將人民幣貶值作為拉動經濟增長的工具。

汪氏將今年底人民幣對美元的預測從6.6調至6.9，明年底預測調至6.7；又預計未來幾個月內人民幣兌美元會進一步走弱，年底達到6.9。由於近期美元保持強勢，而中國出口和經濟走弱，人民幣兌美元在年中可能突破7這個關口(即每百港元兌人民幣見約90水平)，惟年底可重回7以內，因料下半年防疫政策或放鬆、疫情的拖累逐漸消退、經濟增長勢頭企穩反彈，市場信心將逐漸恢復。

法國興業銀行亦預期，近期人民幣貶速過快，短期內有機會出現反彈。惟因經濟承壓，且未來半年美元料續走強，都可能令人民幣兌美元繼續下跌，預計第3季有機會跌至6.8觸底，但相信人行已展現出抑制過度看淡人民幣匯率的意願和能力。

人行公開市場周四(5日)連續第15日進行100億元人民幣(下同)逆回購操作，期限7日，中標利率持平在2.1厘。統計顯示，本周公開市場有600億元逆回購到期，其中因假日順延，周四合共有500億元逆回購到期，意味單日淨回籠400億元。