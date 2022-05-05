百濟神州首季虧損4.3億美元　產品收入則升1.4倍

期內淨虧損為4.343億美元。相比較上一年同期淨收入為6,650萬美元。淨虧損相較去年同期增加，主要由於合作收入的減少。

公司表示，在美國，百悅澤®的銷售額為6,790萬美元，按年增長570%。期內百悅澤®在美國的銷售額取得持續增長，主要得益於其在所有已獲批適應症中市場份額的持續擴大，包括套細胞淋巴瘤(MCL)、華氏巨球蛋白血症(WM)和邊緣區淋巴瘤(MZL)。

在中國，百悅澤®的銷售額為3,350萬美元，按年增長180%，主要得益於包括慢性淋巴細胞白血病(CLL)在內的所有已獲批適應症中的銷售額顯著增長；季內百澤安®在中國的銷售額為8,760萬美元，按年增長79%。隨着更多適應症被納入國家醫保藥品目錄(NRDL)，醫保報銷範圍擴大所帶來新患者需求的增加，持續推動了百澤安®的市場滲透率的提升和市場份額的擴大。

百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強(John V. Oyler)表示，對百濟神州充滿前所有未有的信心。憑藉公司在亞洲、美國和歐洲的全球商業化表現，我們在第一季度取得了巨大的進展，持續鞏固了公司的戰略性競爭優勢，其中包括在美國新澤西州霍普韋爾的普林斯頓西部創新園區的旗艦生產基地和臨床研發中心的破土動工。

他稱，百悅澤®和百澤安®進一步證實了集團在推進全球臨床開發、為癌症患者提供具備影響力的治療方案等方面的實力。