無懼加息繼續入市！太古城兩房戶1010萬易手

買家無懼加息，繼續買樓入市。鰂魚涌太古城兩房單位，累減約70萬元後，剛以約1,010萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城海星閣中低層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望街景，早前叫價1,080萬元放售，累減約70萬元，以約1,010萬元易手，呎價約20,120元。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園5月錄5宗買賣，平均實用呎價約16,619元，屋苑R座高層12室，實用面積約616方呎，三房間隔，叫價1,200萬元，上月減價至1,150萬元，累減132萬元，終以1,068萬元易手，呎價約17,338元。

●中原盧宏基表示，西半山殷樺花園2期中層D室，實用面積約842方呎，套三房間隔，以1,798萬元易手，呎價約21,354元，新買家屬於用家，原業主於1998年以572萬元買入，持貨約24年帳面獲利1,226萬元，單位升值約2.14倍。

●中原陳家鴻指，北角半山威景臺中層5室，實用面積約700方呎，兩房間隔，望球場景，以1,560萬元易手，呎價約22,286元，成交價較上月同類型單位上升近一成，新買家屬於外區換樓客。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角光超台B座高層2室，實用面積約527方呎，兩房設計，原業主於月前放售，初時叫價為890萬元，最終以833萬元成交，減幅約6.4%，呎價約15,806元。

●利嘉閣李家成稱，天后英皇道51至53號頂層單位，實用面積約506方呎，連約250方呎天台，三房間隔，成交價625萬元，呎價約12,352元，新買家見上述單位為罕有連天台特色戶，可作園藝種花，原業主又有較大議價空間，故拍板承接。

●美聯蕭振邦指，鴨脷洲南灣本月錄首宗買賣，該盤10座高層C室，實用面積約463方呎，一房間隔，開價約980萬元，外區用家議價後以965萬元購入，呎價約20,842元，原業主於2018年7月以約902萬元購入，帳面獲利約63萬元，升值約7%。

－－－－－

九龍區

●香港置業胡耀才稱，啟德嘉峯匯1B座高層A室，實用面積約293方呎，一房間隔，望內園景，以約1.8萬元放租兩個月後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價約2,000元或約16%，以1.5萬元租出，呎租約51.2元，新租客為外籍人士

●美聯黃家樂表示，土瓜灣欣榮花園中層H室，實用面積約607方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，獲同區換樓客承接自用，單位原叫價948萬元，經議價後調減48萬，以900萬元成交，減幅約5%，呎價約14,827元。

●香港置業黃慶龍表示，西南九龍帝峯．皇殿3座中高層A室，實用面積約1,103方呎，三房連多用途房間隔，以約2,600萬元放盤兩個月後，雙方議價後減價50萬元，以2,550萬元易手，呎價約23,119元，新買家為首置客。

●中原鄭永馨指，奧運站柏景灣9座高層C室 ，實用面積約848方呎，套三房間隔，另設工人套房，議價後以1,970萬元成交，呎價約23,231元，新買家為換樓客。

●香港置業方文偉透露，長沙灣泓景臺5座高層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，以約2.65萬元放租後，即日獲同區客接洽，零議價下以2.65萬元租出，呎租近40元。

●美聯劉念滿表示，長沙灣碧海藍天3座低層A室，實用面積約577方呎，三房間隔，獲計劃換樓多時之用家承接，因有感市場氣氛復甦，睇樓後即還價，斥資1,050萬元承接，呎價約18,198元。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨6期恆柏道8號中高A室，原則三房間隔，望山景及內街景，實用面積約650方呎，去年5月放盤叫價950萬元，放盤1年，累積減價102萬元，剛以848萬元，呎價約13,046元。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣羅志雄指，將軍澳維景灣畔5座中低層A室，實用面積約660方呎，套三房間隔，望山景致，成交價1,060萬元，呎價約16,061元，屋苑現時約有294個單位放售，同類型放盤入場費由1,150萬元起。

●中原柯勇稱，將軍澳怡心園5月暫錄約3宗買賣，平均實用呎價約12,669元，包括4座高層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，以728萬元易手，呎價約12,053元，原業主於2012年6月以345萬元購入，持貨近10年帳面賺383萬元，或升值約1.11倍。

●利嘉閣洪瑋俊表示，將軍澳海悅豪園2座高層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望園景，成交價755萬元，呎價約17,681元，原業主於2019年3月以670萬元購入，持貨約3年，物業升值約13%。

●美聯李天傑透露，馬鞍山帝琴灣凱弦居10座中層F室，實用面積約1,031方呎，套三房連工人套房間隔，外區用家見單位附裝修，加上連車位放售，考慮後決定入市，議價後最終減價約35萬元，以1,345萬元成交，呎價約13,046元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區5月份暫錄約15宗二手買賣，其中海典灣2座高層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約795萬元，議價後以768萬元易手，呎價約16,410元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山新港城Q座中層5室，實用面積約361方呎，兩房間隔，放盤4個月，當時叫價710萬元，累減55萬元或減幅7.7%，以655萬元成交，呎價約18,144元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山聽濤雅苑3座中層H室，實用面積約793方呎，三房間隔，望海景，原先開價1,100萬元，放盤1個月，加價50萬元，獲買家以1,150萬元沽出，呎價約14,502元。

●中原徐可志透露，馬鞍山銀湖．天峰4月共錄約10宗買賣，屋苑3座高層B室，實用面積約745方呎，套三房間隔，望海景，開價約1,238萬元，議價後以1,198萬元易手，呎價約16,081元。

●美聯陳少鴻表示，大圍金禧花園3座低層E室，兩房間隔，實用面積340方呎，用家斥資613萬元購入，較開價低6.4%，呎價約18,029元，原業主於2019年2月以約400萬元購入，帳面獲利約213萬元，期間物業升值逾53%。

●中原杜文俊指，沙田市中心5月暫錄約3宗二手買賣，其中希爾頓中心B1座中層1室，實用面積約275方呎，兩房間隔，放盤時開價約510萬元，日前議價後以493萬元易手，呎價約17,927元。

●中原黎宗文透露，沙田第一城5月暫錄約6宗買賣，屋苑49座中層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，日前議價後以577萬元易手，呎價約18,980元，原業主則於2018年以575萬元購入，持貨約4年帳面獲利約2萬元離場。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田濱景花園5座低層F室，實用面積約554方呎，套三房間隔，望內園景，放盤3個月，叫價780萬元，以748萬元沽出，減幅約4.1%，呎價約13,502元。

●中原歐偉基稱，火炭銀禧花園4月錄約9宗買賣，屋苑8座低層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，最初開價約695萬元，反價2萬元，以697萬元獲承接，呎價約13,775元，新買家為上車客，睇好區內未來發展，怕通車後樓價上揚，即追價承接自用。

●美聯賴嘉敏表示，大埔白石角海日灣II第6座低層F室，實用面積約581方呎，套兩房連儲物室設計，享內園景，原業主開價約1,000萬元放售，獲換樓客議價後終以956.8萬元成交，呎價約16,468元。

●中原楊頌堯指，大埔中心剛錄5月首宗買賣，屋苑22座中層C室，實用面積約315方呎，兩房間隔，開價約500萬元，近日雙方議價後以475萬元沽，呎價約15,079元，新買家為用家。

●美聯楊維龍表示，上水居屋安盛苑A座低層7室，實用面積約543方呎，三房間隔，雙方同意減價近4%，於已補價自由市場以500萬元成交，呎價約9,208元，原業主於1990年以29.9萬元購入。

●天置物業胡永楷稱，元朗帝庭居11座連天台單位，實用面積約465方呎，連約415方呎天台，原先開價630萬元，減價至603.8萬元獲買家購入自用，呎價約12,985元。

●中原王勤學透露，元朗區5月累錄約25宗二手買賣，其中溱柏2座中層D室，實用面積約952方呎，套四房連儲物房間隔，開價1,080萬元，議價後獲用家以1,050萬元承接，呎價約11,029元。

●祥益林家倫表示，天水圍栢慧豪廷9座高層A室，實用面積約677方呎，獲區內首置客垂青，而且原業主增加議幅，減價19.2萬元，終以808.8萬元承接自住，呎價約11,947元。

●祥益邱家邦稱，屯門邁亞美海灣1座中層H室，實用面積約398方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，主要考慮到家人居於鄰近屋苑，方便照應，加上原業主叫價累減18萬元，遂便決定以502萬元購入自用，呎價約12,613元。

●祥益林英傑指，屯門市廣場2座中層A室，實用面積約318方呎，兩房間隔，區內客為鄰近家人居住，加上單位內附裝修，租客遂便決定以9,600元即睇即租，呎租約30.2元。

●中原曾日昇透露，葵涌寶星中心C座低層8室，實用面積約362方呎，兩房間隔，叫價475萬元，最後零議價沽出，呎價約13,122元，新買家為同區換樓客。

●中原黃國強表示，青衣灝景灣5月暫錄得兩宗買賣，包括11座高層F室，實用面積約703方呎，套三房間隔，今年3月放盤價為1,200萬元，本月降至1,170萬元，議價後售1,150萬元，呎價約16,358元，新買家為同屋苑分支家庭，去年已開始睇樓。

●利嘉閣梁均耀指，青衣居屋青華苑E座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，外望市景，已補價自由市場售590萬元，呎價約10,650元，原業主於2018年底以510萬元購入，當時已補地價，持貨逾3年帳面賺約80萬元，新買家為本區換樓客。

●中原王文彬表示，東涌5月累錄約6宗二手買賣，其中海堤灣畔1座極高層F室，實用面積約521方呎，兩房間隔，3月份叫價855萬元，放盤近兩個月，新近以809.8萬元沽出，呎價約15,543元，減幅約5%，新買家為上車客。

●中原黃宏超稱，東涌東環1B座中層10室，實用面積約379方呎，一房間隔，享內園景，開價640萬元，放盤3個月，減價20萬元，以620萬元沽出，呎價約16,359元，新買家為上車客。

●中原朱偉雄指，東涌區5月暫錄約9宗二手買賣，香港未有即時跟隨美國加息，區內藍天海岸2座高層B室，實用面積約911方呎，套三房間隔，享機場海景，3月中開價1,298萬元，累減48萬元，剛獲外籍家庭以1,250萬元承接，呎價約13,721元。

－－－－－－