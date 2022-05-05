美股回吐周三升幅　電商平台Shopify跌18%

美股周四(5日)早段未能延續升勢，道指急坐616點，至33,444點；標指跌101點，至4,199點；以科技股為主的納指跌467點，至12,497點。

美國首季非農業生產力跌7.5%，創1947年第三季以來最大跌幅；單位勞工成本則升11.6%，創1982年來新高。另外，上周首次申領失業救濟人數增加1.9人，至20萬人，高過預期的18萬人；截至前周止持續申領人數則減少1.9萬人，至138.4萬人，低過預期的140萬人。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,241點，跌404點，低水552點。

在2008年全球金融危機和2020年大跌市都成功幸免，只錄輕微損失的股壇老將，Sierra Investment Management聯合創始人David Wright警告，正面對「此生最大的熊市」，且強調目前只是第二波，美股跌勢將陸續有來。

Wright認為，投資者過去幾年對「迷因股」(Meme Stocks)和虛擬貨幣的熱炒是股市的最大風險，美國家庭受惠股市大漲，財富增至創紀錄的150萬億美元，達到經濟規模的6倍以上。他直言，「全地球沒有一個國家的民眾會把大部分淨財富都投放在股票，我們極其自滿」。

他傾向保守的投資策略，旗下Sierra基金截至4月底持有的美股倉位不足3%，逾半倉位持有現金，使他年初至今只錄虧損2.3%，跑贏91%同業。相對地，其策略使他在2008年的隨後5年，每年回報率只有2.4%，跑輸同業平均的5%回報。

個股方面，「股神」巴菲特繼續看好油市。據文件顯示公司於2至3日，以每股約56至58.37美元買入西方石油公司(Occidental Petroleum)，涉3.5億美元，令持股量增至1.423億股或15.2%，另他首季亦買入約1.2億股雪佛龍。此外，據巴郡周三提交的監管文件內容中表示，其股東以近9比1的壓倒性票數，支持巴菲特繼續擔任主席和行政總裁。

拍賣網站eBay首季收入按年跌5.87%至24.83億美元；按年盈轉虧損至13.41億美元；經調整每股盈利1.05美元。該企次季收入指引介乎23.5億至24億美元，意味按年跌7至9%，遜市場預期，該股跌6.28%。

電子商貿公司Shopify首季收入按年增21.74%至12.03億美元；按年盈轉虧損至14.74億美元；電商成交總額(GMV)432億美元，遜預期，該股跌18.46%。