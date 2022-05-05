何文田新盤低市價搶閘 勢加劇一手樓戰況
2022年05月05日 22:02
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新盤傾巢而出，何文田項目公布首張價單，採取低市價策略搶攻市場，首批單位折實平均呎價約23,300元，相比同區一手貨尾低逾一成。同時，大埔白石角及九龍城項目亦將在短期內出擊，勢將再掀起新盤混戰。
●何文田瀚名首推30伙一房 折實平均呎價約23,300元
嘉里建設(00683)發展的何文田瀚名，周四(5日)突擊公布首張價單，提供30伙一房單位，提供最高約10%折扣，折實平均呎價約23,300元，不但較區內二手屋苑為低，甚至比該區對上於去年7月推售的新盤項目低逾一成。
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪形容，首張價單屬「開心驚喜價」，整批單位實用面積介乎319方呎至409方呎，折實售價介乎738.39 萬元至933.23萬元，折實呎價由20,989元至25,559元。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目至今透過招標沽出11伙，套現約4.5 億元。
●大埔白石角Silicon Hill 開放式戶230方呎起
新界樓盤部署推售，新鴻基地產(00016)大埔白石角Silicon Hill，最新公布項目戶型布局。新地代理總經理胡致遠表示，該盤的標準分層單位設有12種戶型，最細的開放式單位由約230方呎起。項目正待批預售樓花同意書，料月內會公布樓書及推售。
●柏瓏II有七成屬一房及兩房戶
鐵路站項目熱賣，發展商計劃乘勢添食。信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II將短期內推出。信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，該盤已獲批預售樓花同意書，有約七成屬一房及兩房單位，預料定價較柏瓏I有輕微升幅。
中國海外地產董事總經理游偉光指，該盤由3幢5座組成，包括第1、7、8、9、10座，共提供805伙。II期毗鄰錦上路站A及D出口，住客日後將可信步到達鐵路站。
●九龍城瓏碧上載樓書 開放式戶213方呎起
一手市場再有新盤登場。碧桂園地產(香港)等發展的九龍城瓏碧，剛剛上載樓書至項目網站。據樓書顯示，項目為一幢樓高23層的住宅大樓，提供190伙，提供的戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由213至414方呎。
項目最細單位為各層B及J室，實用面積均為213方呎。碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，項目於上周已獲政府批出預售樓花同意書，並將於短期內推出市場。項目預計關鍵日期為2023年3月15日。此外，該盤提供10個住宅停車位，住客會所總面積為4,839方呎。
●鰂魚涌THE HOLBORN周一發售20伙
新盤市場氣氛熱鬧，恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN最新上載新價單，提供45伙，折實平均呎價為28,062元，新一批單位包括首次推出的兩房單位。同時落實下周一(9日)發售20伙。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，新價單包括7個兩房單位、12個一房單位及26個開放式，實用面積由221呎至452方呎，按最高6%折扣優惠計，折實售價介乎約538.2萬元至1,389.4萬元，折實呎價由24,355元至30,908元。按定價計，整批單位總值約3.67億元。
●啟德嘉匯複式戶6,665萬元沽
市場氣氛好轉，頻錄大額一手成交。嘉華國際旗下啟德嘉匯，最新沽出全盤最後一伙。該盤的第9座37及38樓A室複式戶，實用面積1,994方呎，四房間隔，連450方呎平台，附兩個車位，透過招標以6,665萬沽出，實用呎價33,425元。據悉，項目全數900伙已沽清，連車位套現逾104億元。
●沙田瓏珀山第2期連沽2伙 共涉逾4,412萬元。
新鴻基地產旗下沙田瓏珀山第2期繼上周連沽3伙後，最新再以招標形式售出兩伙，包括King Tower 2的22樓A室，實用面積1,061方呎，採三房連書房間隔，成交價約2,211.4萬元，成交呎價為20,843元。另一伙為King Tower 2 22樓E室 ，實用面積1,056方呎，成交價約2,201萬元，成交呎價為20,843元。
●旺角利奧坊‧壹隅沽5伙 涉近3,800萬
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧壹隅，最新錄得5宗成交，涉資近3,800萬元。當中，包括3伙一房連儲物室及2伙一房戶。項目自月初首輪開售以後，累售62伙，套現逾4億元。
●何文田晟林連沽9伙
此前陷入債務危機的內房發展商福晟國際控股(00627)，旗下何文田晟林，新近錄得9宗成交，共涉及8,537萬元。據成交紀錄冊顯示，上述成交價介乎約736.2萬元至約1,000萬元。包括17樓B室，實用面積414方呎，兩房間隔，以約1,000萬元成交，呎價約 24,155元。