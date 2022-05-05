何文田新盤低市價搶閘　勢加劇一手樓戰況

新盤傾巢而出，何文田項目公布首張價單，採取低市價策略搶攻市場，首批單位折實平均呎價約23,300元，相比同區一手貨尾低逾一成。同時，大埔白石角及九龍城項目亦將在短期內出擊，勢將再掀起新盤混戰。

●何文田瀚名首推30伙一房 折實平均呎價約23,300元

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪形容，首張價單屬「開心驚喜價」，整批單位實用面積介乎319方呎至409方呎，折實售價介乎738.39 萬元至933.23萬元，折實呎價由20,989元至25,559元。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目至今透過招標沽出11伙，套現約4.5 億元。

●大埔白石角Silicon Hill 開放式戶230方呎起

●柏瓏II有七成屬一房及兩房戶

中國海外地產董事總經理游偉光指，該盤由3幢5座組成，包括第1、7、8、9、10座，共提供805伙。II期毗鄰錦上路站A及D出口，住客日後將可信步到達鐵路站。

●九龍城瓏碧上載樓書 開放式戶213方呎起

一手市場再有新盤登場。碧桂園地產(香港)等發展的九龍城瓏碧，剛剛上載樓書至項目網站。據樓書顯示，項目為一幢樓高23層的住宅大樓，提供190伙，提供的戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積由213至414方呎。

項目最細單位為各層B及J室，實用面積均為213方呎。碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，項目於上周已獲政府批出預售樓花同意書，並將於短期內推出市場。項目預計關鍵日期為2023年3月15日。此外，該盤提供10個住宅停車位，住客會所總面積為4,839方呎。

●鰂魚涌THE HOLBORN周一發售20伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，新價單包括7個兩房單位、12個一房單位及26個開放式，實用面積由221呎至452方呎，按最高6%折扣優惠計，折實售價介乎約538.2萬元至1,389.4萬元，折實呎價由24,355元至30,908元。按定價計，整批單位總值約3.67億元。

●啟德嘉匯複式戶6,665萬元沽

市場氣氛好轉，頻錄大額一手成交。嘉華國際旗下啟德嘉匯，最新沽出全盤最後一伙。該盤的第9座37及38樓A室複式戶，實用面積1,994方呎，四房間隔，連450方呎平台，附兩個車位，透過招標以6,665萬沽出，實用呎價33,425元。據悉，項目全數900伙已沽清，連車位套現逾104億元。

●沙田瓏珀山第2期連沽2伙 共涉逾4,412萬元。

新鴻基地產旗下沙田瓏珀山第2期繼上周連沽3伙後，最新再以招標形式售出兩伙，包括King Tower 2的22樓A室，實用面積1,061方呎，採三房連書房間隔，成交價約2,211.4萬元，成交呎價為20,843元。另一伙為King Tower 2 22樓E室 ，實用面積1,056方呎，成交價約2,201萬元，成交呎價為20,843元。

●旺角利奧坊‧壹隅沽5伙 涉近3,800萬

●何文田晟林連沽9伙