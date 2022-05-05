【產經評論】美聯儲收水留手　通脹為禍更長久

美國聯儲局5月會議一如預期宣布加息半厘，惟縮減資產負債表(又稱「縮表」，即收回市場流動性之舉)的規模不及預期，消息刺激美股周三(4日)創下44年來最佳的加息日表現。其實，聯儲局早已錯過加息控制通脹的最佳時間，如今更在縮表速度上留有一手，有心理準備，美國通脹會繼續摸頂，且通脹為禍的日子將會更長久。

去年，美國財金官員一直強調，通脹只是暫時性。誰知物價一直在飆升，到去年末季，官員們不得不打倒昨日的我，承認睇錯並態度轉鷹，讓市場大失預算。如今美國通脹率高達8.5%，持續處於40年高位；而作為聯儲局衡量通脹的關鍵指標──個人消費支出物價指數3月按年增達6.6%，較當局目標2%相差甚遠，反映在控制通脹上實屬失職，亦急須採取強而有力的措施挽回市場信心。

如今，該局宣布加息半厘，並自6月起縮減買債量，惟規模與市場預期再次存在落差。觀乎聯儲局主席鮑威爾的口脗，是擔心俄烏局勢及中國封城防疫的影響。無可否認，俄烏衝突速戰變成持久戰，嚴重影響全球能源及糧食供應，令通脹易升難跌。另一方面，首季以來中國多地出現疫情反彈，封城防控的規模前所未有，大大影響中國製造業產出及市場需求。若封城措施持續至整個第二季，對全球供應鏈的衝擊將於第三季美國經濟數據中反映。故聯儲局在縮表上不敢一步到位，又主動打消市場對一次過加息四分三厘的疑慮，以免經濟增長步速生變，加大滯脹風險之餘，更不利拜登政府所屬的民主黨在11月國會中期選舉的選情。

問題是加息控制通脹需要時間才能顯現效果。針對美國的通脹問題，聯儲局原本就出手太遲，如今又在應對上與市場預期存落差，相信加息初期通脹仍會繼續衝頂，需要一段更長的時間才會回落。更令人擔心的是，聯儲局稍後或發現自己再度「犯錯」，面對通脹失控，又突然加快回收市場流動性的步伐，一而再、再而三讓投資者無所適從，最終傷及美元信用。

說到底，聯儲局的職責是保就業、控通脹，但如今這兩項任務非但受貨幣政策影響，更多的是受美國政府經濟政策和國際地緣政治發展等因素左右。聯儲局苦於如何應對通脹海嘯，偏偏美國政府卻遲遲不取消中國商品關稅，又頻頻在俄烏攪局，激化物價，內部政策如此不協調，變相搬石砸腳。持續下去，美國通脹失控、滯脹臨門，股市暴挫的日子，也許不會太遠。