【美股暴跌】道指曾瀉逾1200點　納指跌幅達5%

美債息再度上揚，引發投資者對通脹升溫的憂慮，美國股市周四(5日)未能延續升勢，3大指數全線下挫。道指曾跌逾1,200點，最新報32,867點，跌1,193點或3.5%；標指報4,125點，跌174點或4.06%；納指報12,281點，跌683點或5.27%。

10年期美國國債孳息率周四急升16.3點子，報3.078厘，創自2018年以來高位；30年期美國國債孳息率升17.5點子，報3.179厘。

美國聯儲局周三將聯邦基金利率上調0.5厘，至介乎0.75厘至1厘，雖然符合市場預期，但仍為自2000年以來最大的單次加息幅度。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，未來兩次議息會議都有可能各加息0.5厘，但指目前該局沒有積極地考慮單次加息0.75厘的可能性。他相信，聯儲局可以在不導致失業率飆升的情況下緩和經濟增長，認為目前有很好的條件讓經濟軟着陸。

Latitude Investment Management創始人Freddie Lait周四稱，相信聯儲局仍將繼續其鷹派加息之路，以在未來6至7個月內將利率恢復到3%左右的水平。他認為，未能抹殺單次加息0.75厘的可能性，尤其考慮到一些聯儲局官員最近保持鷹派的言論。

在2008年全球金融危機和2020年大跌市都成功幸免，只錄輕微損失的股壇老將，Sierra Investment Management聯合創始人David Wright警告，正面對「此生最大的熊市」，且強調目前只是第二波，美股跌勢將陸續有來。

Wright認為，投資者過去幾年對「迷因股」(Meme Stocks)和虛擬貨幣的熱炒是股市的最大風險，美國家庭受惠股市大漲，財富增至創紀錄的150萬億美元，達到經濟規模的6倍以上。他直言，「全地球沒有一個國家的民眾會把大部分淨財富都投放在股票，我們極其自滿」。

他傾向保守的投資策略，旗下Sierra基金截至4月底持有的美股倉位不足3%，逾半倉位持有現金，使他年初至今只錄虧損2.3%，跑贏91%同業。相對地，其策略使他在2008年的隨後5年，每年回報率只有2.4%，跑輸同業平均的5%回報。