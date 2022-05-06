東方日報B1：美提速收水　港銀勢跟隊

美國聯儲局宣布加息半厘，創下2000年以來最大加幅，反映通脹壓力下貨幣政策收緊步伐正在提速。讓市場意外的是，聯儲局主席鮑威爾排除了單次加息0.75厘的可能，並指接下來兩次議息會議可能會各加息半厘。儘管如此，這也將是美國自1989年以來最快的加息速度。

【聯儲加息半厘 6月起減持債券 未來兩次或續上調】

聯儲局於香港時間周四(5日)凌晨宣布，將聯邦基金利率目標區上調到0.75厘至一厘，並正式公布其縮減資產負債表(縮表)的計劃。當局將於6月份起，單月減少300億美元國債及175億美元按揭抵押證券(MBS)持有量，即合共475億美元，其後逐月加大縮表規模；到9月時每月減持600億美元國債及350億美元MBS，即屆時每月將「縮表」950億美元。

雖然今次貨幣政策的決定未有超出預期，惟鮑威爾於議息後記者會上「放鴿」，卻令市場感到意外，並刺激美股於周三尾市抽升。他表示，貨幣政策委員會並未有「積極考慮」單次加息0.75厘的選項，又謂如果經濟和金融狀況與預期一致，接下來數次會議上也只會集中討論加息0.5厘。這意味着聯儲局預計的潛在加幅，低於先前市場的預測。

值得注意，聯儲局在議息聲明中提到俄烏戰爭及中國疫情對供應的衝擊，意味當局很有可能是考慮到外圍形勢，才稍為放緩加息步伐。鮑威爾也強調，加息作為貨幣政策工具，並不能用於應對供應衝擊所帶來的通脹。

經濟前景方面，雖然美國首季國內生產總值(GDP)意外倒退，惟鮑威爾仍認為經濟有條件實現「軟着陸」，能夠在不導致失業率飆升下讓經濟降溫。財長耶倫出席活動時表示，雖然消費物價急升，但與80年代的周期不同，目前通脹的預期沒有受到太大的影響，隨着聯儲局採取行動遏制通脹，經濟仍會穩健增長。

美元匯價、10年期國債孳息於議息後亦回吐。美匯指數周四曾低見102.35，較高位累跌1.52%；10年期債息曾回調至2.937厘，惟其後再反彈至3.05厘，再創2018年底以來新高。

景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭解釋，由於鮑威爾言論緩解市場擔憂，惟他提醒，聯儲局政策失誤風險仍很高，一方面可能政策收緊速度不足以對抗通脹，另方面過於鷹派也可能導致當前經濟周期結束，但相信疫後經濟活動重啟的勢頭將有助維持增長。

對投資者而言，加息步伐穩定可減少市場不確定因素。摩根資產管理全球市場策略師Clara Cheong表示，美國消費和企業趨勢將支持盈利增長，故看好股票表現。不過，仍需要注意加息帶來估值壓力，這壓力將繼續對股票回報構成影響，建議投資者專注估值合理，及能提供優質股息回報率的股票。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室預計，過去一年「過熱」的商品價格將大幅下滑，有助於整體通脹降溫，減輕加息壓力。該行預期，個人消費支出(PCE)物價指數升幅年底前將回落至4%以下，意味當聯邦基金利率升至2.5厘左右「中性水平(即理論上不會影響經濟增長的利率水平)」後，加息周期將有望暫停。

【港P息暫不變 下半年看升 一個月拆息料漲至0.6厘】

隨着美國聯儲局為遏通脹罕有加息半厘，香港金融管理局隨即上調貼現窗基本利率至1.25厘，惟本港大型銀行最優惠利率(P)不變。金管局總裁余偉文指，是次美國加息不會影響香港金融和貨幣穩定。惟他提醒，倘港美息差擴闊至相當程度或引發市場作套息交易，預告今次資金流出港元速度或較上次加息周期快。

他指出，過去數月本地股市偏軟，加上市場關注美國貨幣政策正常化，港元匯率轉弱屬預期之內，亦是正常現象。根據聯繫匯率制度的設計，當港元匯率觸發7.85弱方兌換保證，金管局會買港元、沽美元，使港元拆息(HIBOR)上升壓力增加，抵銷套息交易的誘因，讓港元匯率穩定7.75至7.85的區間內。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志估計，港匯觸及7.85的弱方兌換保證的速度會較上一次美加息周期慢，因今次港美息差較上次縮窄，而銀行體系總結餘則多出近倍，故觸及7.85的動力較低，預計港匯波幅或較上次弱。另外，從期貨和結餘水平顯示，港元現時尚未有大幅走資壓力。

香港金融管理局資料顯示，計及銀行體系結餘、外匯基金票據及流通貨幣的貨幣基礎總額，在2018年9月27日「加息日」時，高達16,111億元，當中銀行體系結餘佔767億元，惟其後美國再減息量寬，資金一度重新湧入香港，周四貨幣基礎攀升至21,471億元，較上次加多出5,368億元「熱錢」，當中銀行體系結餘更高達3,375億元，反映市場上資金氾濫的「水浸」程度，遠較上次加息期嚴重。

資金充裕下與樓宇按揭利率相關的一個月期HIBOR已連續第5日下跌，周四報0.187厘，為3星期以來最低。

本港未有銀行宣布上調P息以及港元存息，滙豐銀行和恒生銀行P息均維持5厘，渣打銀行(香港)則保持5.25厘。余氏稱，銀行因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整銀行存款及借貸息率的時機及幅度。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，第二季底一個月期HIBOR將升至0.6厘水平。惟H按的供樓人士開支暫未大增，現時H按實際按息相比P按及定按計劃仍是最低。

中原按揭董事總經理王美鳳指，不排除P息下半年有機會上升，料按息即使上升，年底仍較大機會低於3厘水平。曹德明估計，本港銀行體系結餘回落至1,000億元以下水平，銀行才有機會考慮跟隨美國加息，預期是次美國加息短期對本港樓市的影響不大。

香港經濟剛從第5波疫情後出現復甦苗頭，市場擔心港息加速跟隨美息上調，可能進一步窒礙貸款及經濟活動。余氏認為，加息雖對香港經濟有一定影響，惟隨着疫情緩和、經濟活力逐漸上升，加上政府消費券增加市民消費意欲，有助推動經濟復甦。

惟畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)則指出，聯儲局加息將對香港銀行的淨息差帶來正面影響。香港近期的本地生產總值數據，以至內地在達成經濟增長目標可能面對的挑戰，均反映了香港目前的經濟狀況，亦代表銀行在香港的貸款增長方面可能面對更大挑戰，而需要謹慎監控貸款組合的信貸質素。